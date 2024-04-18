Отработали точно: украинские пограничники поразили вражескую лодку на юге. Видео

Украинские пограничники уничтожили лодку российских оккупантов на юге. Вражеская цель вспыхнула в результате точного сброса боеприпаса.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram Госпогранслужбы. На кадрах видно, что дрон наблюдал за движением катера, плывущего недалеко от берега в пределах населенного пункта. Сброс боеприпаса БПЛА совершил, когда цель остановилась.

Напомним, спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны "Кабул 9" показало удары по оккупантам на Запорожском направлении. На этот раз целью украинских защитников стали склады БК и вражеский транспорт: УАЗы, КамАЗы, пикапы с турелями и бензовозы.

Между тем, операторы подразделений БПЛА Сухопутных войск ВСУ продолжают эффективную работу по уничтожению пехоты и военной техники оккупационной армии. Отмечается, что с помощью беспилотников закрепляется результат, достигнутый на земле: танкистами, артиллерией, минометами, пехотой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР сообщили, что в результате атаки на аэродром оккупантов в Джанкое были поражены четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Потери живой силы и авиации уточняются.

– Украинские пограничники на Купянском направлении уничтожили полевой склад оккупантов. Там захватчики складировали 82 мм мины.