Мгновенный результат: в Сухопутных войсках показали эффективную работу подразделений БПЛА. Видео

Операторы подразделений БПЛА Сухопутных войск ВСУ продолжают эффективную работу по уничтожению пехоты и военной техники оккупационной армии. Отмечается, что с помощью беспилотников закрепляется результат, достигнутый на земле.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. В частности, он отметил действия бойцов 21 и 44 ОМБр и 40 ОАБр имени князя Витовта.

"Значение БпЛА для разведки и поражения противника трудно переоценить в современном бою. Но часто с помощью дронов лишь закрепляется результат, достигаемый на земле: танкисты, артиллерия, минометы, пехота", – подчеркнул в своем сообщении Александр Павлюк.

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое раздались взрывы: местные начали сообщать, что вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Тем временем российские пропагандисты начали писать, что "в поле горит трава".

По данным источников OBOZ.UA, удары по Джанке могли быть совместной операцией ВСУ и ГУР. Атаковали аэродром, утверждает источник, модернизированным советским оружием, что стало неожиданностью для захватчиков и привело к масштабным последствиям.

По предварительным данным, были уничтожены три батареи ПВО, расположенные на территории аэродрома Джанкой. Захватчики могли также потерять несколько вертолетов, цистерну ГСМ, склад боеприпасов, две станции РЛС, одну станцию РЭБ/РЭК и пусковую установку берегового ракетного комплекса "Бастион".

Канал "Крымский ветер" со ссылкой на источники заявил о том, что на аэродроме погибли 30 российских военных, еще 80 ранены.

Отметим, что на военной авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационных эскадрилья на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка- 52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.