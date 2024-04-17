Украинские пограничники уничтожили полевой склад с 82-мм минами на Купянском направлении. Видео

На Купянском направлении украинские воины уничтожили полевой склад оккупантов. Там захватчики складировали 82-мм мины.

Точный удар по вражеским запасам нанесли военнослужащие главного оперативно-розыскного отдела "Луганск". Эффектное видео детонации показал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"В ходе аэроразведки военнослужащие главного оперативно-розыскного отдела "Луганск" обнаружили шесть термоящиков с 82-мм минами. В результате сброса с квадрокоптера они сдетонировали", – отметил чиновник.

В опубликованном им видео видно, что ящики с минами захватчики сложили под открытым небом – за что и поплатились.

Детонация боеприпасов, которые уже точно не полетят по украинским позициям, получилась очень яркой.

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое раздались взрывы: местные начали сообщать, что вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Тем временем некоторые российские пропагандисты начали писать, что "в поле горит трава".

По данным источников OBOZ.UA, удары по Джанкою могли быть совместной операцией ВСУ и ГУР. Атаковали аэродром, утверждает источник, модернизированным советским оружием, что стало неожиданностью для захватчиков и привело к масштабным последствиям.

По предварительным данным, были уничтожены три батареи ПВО, расположенные на территории аэродрома Джанкой. Захватчики могли также потерять несколько вертолетов, цистерну с ГСМ, склад боеприпасов, две станции РЛС, одну станцию РЭБ/РЭК и пусковую установку берегового ракетного комплекса "Бастион".

Канал "Крымский ветер" со ссылкой на источники заявил о том, что на аэродроме погибли 30 российских военных, еще 80 ранены.

Отметим, что на военной авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационные эскадрильи Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.