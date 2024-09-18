Более половины атак оккупанты провели на двух направлениях: произошло 153 боевых столкновений - Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. За сутки наиболее горячими оказались Кураховское и Покровское направления. Как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины успешно срывают планы оккупантов.

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Как отмечено в сводке командования ВСУ по состоянию на 22.00 среды, 18 сентября, всего с начала суток произошло 153 боевых столкновений. Также российские захватчики за сутки нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиаударов, сбросили 79 КАБов и пытались применить 532 дрона-камикадзе.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого. Одно боеприкосновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного. Украинские защитники остановили все 15 вражеских атак.

На Лиманском направлении в российские захватчики 18 раз штурмовали позиции сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отражали три наступательных действия оккупационных войск в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. В настоящее время одно боевое столкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой горы. Силы обороны остановили все четыре атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 12 боеприкосновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 39 раз атаковал в районах Новоалександровки, Новоторецкая, Гродовки, Новогродовки, Николаевки, Красного Яра, Воздвиженки, Миролюбовки и Мариновки. Наши защитники отразили 37 штурмов, еще два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 310 оккупантов, из них 120 - безвозвратно. Также уничтожены три танка, три боевых бронированных машины и семь единиц автомобильной техники. Еще пять танков, одна ББМ, две артиллерийские системы и 15 автомобилей были повреждены.

На Кураховском направлении враг предпринял 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Желанного Первого, Украинского, Цукуриного, Дального, Георгиевки и Константиновки. Тридцать восемь боеприкосновений завершено, еще два - до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 70 человек. Также уничтожен один танк и боевая бронированная машина.

На Времивском направлении противник шесть раз атаковал наши подразделения возле Екатериновки и Богоявления. Сейчас еще продолжаются четыре атаки окупантов.

"На других направлениях - без особых изменений", - отметили в Генштабе и отметили воинов 43-й отдельной механизированной бригады, 14-й бригады оперативного назначения НГУ и 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, которые "эффективно уничтожают врага".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 25 БПЛА оперативно-тактического уровня, 45 автомобилей и 18 единиц спецтехники окупантов.