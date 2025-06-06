Минус 1160 оккупантов и три средства ПВО: в Генштабе озвучили потери РФ за сутки

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 329единиц военной техники и вооружения российской армии. Личный состав оккупационного войска защитники проредили еще примерно на 1160 солдат и офицеров.

Видео дня

По состоянию на 6 июня общие потери живой силы агрессора в войне против нашей страны достигают 993 910захватчиков. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме личного состава, накануне защитники больше всего обезвредили вражеских дронов оперативно-тактического уровня: минус 174 (всего 39 193).

Также воины сожгли 101 единицу российской автомобильной техники и автоцистерн (50 913), 44 артиллерийские системы (28 794), пять боевых бронированных машин (22 685), три средства ПВО (1180) и два танка (10 889).

За время полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 3907 единицы спецтехники, 3271 крылатую ракету, 1406 РСЗО, 413 самолетов, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение мая ВСУ уничтожили 1391 артиллерийскую систему российских оккупантов. А с начала 2025 года в целом было обезврежено более 7000 единиц такой вражеской техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!