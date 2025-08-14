Более трети от всех боестолкновений происходит на Покровском направлении – Генштаб

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений, более трети из которых защитники отбили на Покровском направлении. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники, два артиллерийских средства, склад материально-технических средств, пункт управления и радиолокационную станцию врага.

О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 14 августа. Отмечается, что войска РФ за вчера нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 87 авиационных ударов, осуществили 5758 обстрелов и привлекли для поражения 4423 дроны-камикадзе.

Под вражескими авиаударами (154 КАБа) были районы населенных пунктов Бояро-Лежачи, Беловоды Сумской области; Покровское – Днепропетровской; Успеновка, Новоандреевка, Приморское, Орехов, Красная Криница – Запорожской; Антоновка Херсонской области.

Бои по направлениям фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак оккупантов. Враг нанес 16 авиаударов (сбросил 27 КАБов) и совершил 289 обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Каменки, Западного и Фиголевки.

На Купянском направлении было три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора вблизи Голубовки.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 13 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодязи и Торское.

На Северском направлении наши защитники отбили 14 штурмовых действий российских войск в районах Григорьевки, Новоселовки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения. Враг атаковал в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении захватчики совершили семь атак в районах Щербиновки, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 наступательных действий войск РФ в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 14 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Малиевка, Толстое, Шевченко и Александроград.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну попытку продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты наступали вблизи населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили четыре попытки агрессора продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Что предшествовало

Согласно картам проекта DeepState, российские войска заметно продвинулись в тактической полосе на северном фланге Покровского направления – примерно на 10 км за два дня в районе Доброполья. Однако спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" подполковник Виктор Трегубов указал на недостоверность информации об этом якобы стремительном прорыве врага. По его словам, опубликованные в сети материалы не отражают реальных фактов на поле боя.

В течение 12 августа ВС РФ продолжили просачиваться через украинскую оборону на восток и северо-восток от Доброполья (северо-западнее Покровска). В то же время враг использовал преимущественно ограниченные диверсионно-разведывательные группы.

В ОСГВ "Днепр" подтвердили, что оккупанты пытаются окружить Покровск с двух сторон: с севера и с юго-востока, и одновременно с юга и юго-запада. На обоих участках усилия Сил обороны направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше врагов и отбить их атаки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в России выступили с очередными территориальными претензиями в адрес Украины. Руководство страны-агрессора заявляет, что не намерено выводить свои оккупационные войска из Херсонской и Запорожской областей.

