Больше, чем по данным Генштаба: в НАТО насчитали рекордные потери России в войне с Украиной

Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину составили 1,3 млн человек. Из них 350 тысяч военнослужащих являются убитыми.

Об этом заявил на брифинге высокопоставленный чиновник НАТО. Слова спикера Альянса приводит Deutsche Welle.

Как отметил чиновник НАТО, только в течение 2025 года было убито или ранено 400 тысяч российских военных.

"Мы удивлены долей погибших в российских потерях. Россияне несут непропорционально высокие потери, они несут чрезвычайно тяжелые потери", – отметил спикер.

Он связал это, в частности, с низким уровнем медицинской помощи в рядах ВС РФ на поле боя.

Потери России в войне с Украиной

Напомним, согласно обнародованным данным от Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 820 российских солдат. Таким образом, боевые потери ВС РФ в живой силе с начала полномасштабного вторжения составляют 1 млн 249 тыс. 380 человек.

Кроме того, начиная с 24 февраля 2022 года Россия потеряла 435 самолетов, 347 вертолетов, 4270 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4070 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Силы обороны в ночь на 10 февраля поразили ряд важных целей, в частности ремонтное подразделение, учебный центр БпЛА и пункты управления врага.

