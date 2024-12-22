Больше всего атак на Времовском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации на передовой

Оккупанты страны-агрессора РФ продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины на фронте Украинские защитники со своей стороны срывают планы врага, наносят ему значительные потери в живой силе и технике.

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С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 22 декабря, произошло 117 боевых столкновений, больше всего атак врага зафиксировано на Времевском направлении, а также Курщине.

Как отмечается, от циничных обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты.

В частности, Хриновка, Белая Береза, Винторовка, Чуйковка, Братеница подверглись обстрелам российской артиллерии, а Барановка была атакована с РСЗО.

Какая ситуация на фронте 22 декабря

На Харьковском направлении с начала суток враг наступал в районах населенных пунктов Гоптивка, Глубокое, Высокая Яруга, Старица, всего произошло пять столкновений, одна атака на 16:00 продолжается.

На Купянском враг совершил шесть штурмов неподалеку от Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки.

На Лиманском направлении армия врага атаковала 23 раза вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Терны, Торецк, Григоровка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.

На Северском направлении враг четырежды атаковал наши подразделения в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении, Силы обороны отбили две атаки вблизи Временного Яра и Ступочек, еще один бой.

На Торецком агрессора атаковал четыре раза неподалеку от населенных пунктов Торецк и Дружба.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 17 попыток потеснить защитников Украины с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Лисовка, Зеленое, Даченское, Новоукраинка, Покровск, Нововасиловка, Новолизаветовка и Новооленовка. четыре до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются, сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении агрессор девять раз атаковал вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово и Дачное.

На Времивском направлении оккупанты 23 раза атаковали позиции наших войск возле Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного и Времовки, семь боеприкосновений продолжаются.

На Ореховском направления противник один раз атаковал в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили одну атаку противника, враг успеха не имел.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили десять атак, еще 11 продолжаются. Противник совершил около 300 обстрелов.

В других направлениях существенных изменений не произошло, сообщили в Генштабе и призвали поддерживать войско Украины до победы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, силы Украины недавно продвинулись в районе Покровска и отбили некоторые из позиций. Враг не прекращает атаковать в этом районе, однако у него наблюдается острая нехватка бронетехники.

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