Больше всего атак врага у Авдеевки, авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам – Генштаб

В Украине 1 февраля произошло 58 боевых столкновений, активнее всего оккупационная армия России пыталась продвигаться в районе Авдеевки на Донетчине. Воины Сил обороны продолжают оборону страны и наносят противнику потери.

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В течение суток (на 18:00) украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники захватчиков, а также по одному российскому зенитному ракетному комплексу. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке, обнародованной в Facebook вечером в четверг, 1 февраля (708 сутки полномасштабного вторжения).

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четырем артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также в ночь на 1 февраля силами ГУР МО Украины в западной части временно оккупированного Крыма был уничтожен ракетный катер 41 бригады ракетных катеров черноморского флота России.

В ГШ ВСУ отметили: Российская Федерация продолжает захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, атакует как военные, так и гражданские объекты.

Войска России активно применяют авиацию, квадрокоптеры типа FPV, бронетехнику.

Оперативную обстановку на востоке и юге Украины военные назвали сложной.

1 февраля оккупанты нанесли два ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области. Также зафиксировано 66 вражеских авиационных ударов, 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения, разрушения гражданской инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Без признаков формирования наступательных группировок. Часть подразделений ВС Беларуси выполняет задачи в районах у границы с Украиной.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ сохраняют военное присутствие в приграничье, продолжают диверсионно-разведывательную деятельность, строительство минно-взрывных заграждений, обстрелы украинских населенных пунктов с территории РФ.

Противник нанес авиационные удары возле Волчанска и Ольховатой Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов. Среди них Клюсы Черниговской области, Волфино, Катериновка, Владимировка, Писаревка Сумской области, Уды, Волчанск, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отбито пять атак возле Ивановки. Там захватчики пытались прорвать украинскую оборону. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах Колодязного, Синьковки, Песчаного. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении отражена атака россиян недалеко от Тернов Донецкой области. Там оккупанты при поддержке авиации безуспешно пытались прорвать нашу оборону. Авиационный удар противника произошел в районе Спорного. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбита атака неподалеку от Клещиевки, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими Героями отбито 15 атак в районе Авдеевки и еще пять – возле Первомайского и Невельского. Там ВС РФ при поддержке авиации безуспешно пытались прорвать украинскую оборону. Захватчики нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новобахмутовка, Новокалиново, Очеретино и Орловка. Огонь из артиллерии и минометов войска РФ открывали по более чем 15 населенным пунктам. Среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногревки, Георгиевки и Новомихайловки. Здесь оккупанты при поддержке авиации 11 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Авиационные удары зафиксированы в районах Константиновки и Елизаветовки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении захватчики не вели наступательных (штурмовых) действий. Российские авиационные атаки произошли в районах населенных пунктов Угледар, Новодонецкое и Старомайорское. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника у села Работино. Захватчики нанесли авиаудар возле Новодаровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривное, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Там в течение суток было предпринято 13 безуспешных попыток штурма наших позиций.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокаиры, Червоный Маяк, Новоберислав, Берислав, Крынки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам оккупантов подверглись город Херсон и Солончаки, Очаков Николаевской области. Также противник осуществил удар из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов Ольговка, Крынки, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка, Чернобаевка Херсонской области.

Как писал OBOZ.UA:

– В течение первого месяца 2024 года бойцы Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 российских танков, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

– 31 января Силы обороны обезвредили 1000 солдат и наемников российской оккупационной армии. Общие потери агрессора с начала полномасштабной войны составили уже 386 230 человек.

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