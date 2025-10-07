'Больше всего испугались за ребенка': жительница Сум рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

Во вторник, 7 октября, российские оккупанты беспилотниками нанесли удары по объекту критической инфраструктуры в Сумах. В результате атаки были повреждены три многоэтажки, жилые помещения и троллейбус.

Жительница города рассказала о моменте вражеского удара дронами. Об этом сообщает Telegram-канал "Кордон.Медиа".

Что известно

Женщина услышала взрывы утром, как только проснулась.

"Выключила будильник и резко как бухнет. Я вскочила, а у нас ребенок маленький...", – рассказала она.

После первого взрыва женщина взяла внука и покрывало, чтобы отнести в коридор, но в этот момент произошло еще одно попадание.

"Я только за покрывало и тут еще взрыв. Слышу, посыпалось стекло, ребенка понесли в коридор...".

Малыша накрыли подушками и одеялом, чтобы он не поранился из-за осколков. Сумчанка добавила, что прежде всего все переживали за ребенка.

"Больше всего переживали, что очень маленький ребенок, но он спал и ничего не слышал".

РФ нанесла удар утром 7 октября

Об атаке на Сумскую общину российскими дронами, утром сообщил глава ОВА Олег Григоров. По его словам, враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Напомним, накануне, 6 октября, российские захватчики ударили дроном по перинатальному центру в Сумах. В результате атаки, которая произошла около 11:30, вспыхнул пожар, однако, к счастью, обошлось без раненых.

Как писал OBOZ.UA, утром, 7 октября, военные российской оккупационной армии атаковали Херсон. Под прицел беспилотника попала остановка общественного транспорта. В результате чего погиб 65-летний мужчина, еще один – получил ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!