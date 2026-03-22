Большие военные корабли превратились в пережиток прошлого: что показала война в Украине и на Ближнем Востоке – и чего ожидать

В ходе международных учений НАТО "REPMUS/Dynamic Messenger 2025", проходивших в Португалии, украинское подразделение, оперировавшее морскими дронами Magura V7, полностью "разгромило" группу Североатлантического альянса – "потопив" фрегат "противника" еще до того, как тот зафиксировал угрозу.

Видео дня

Это стало очередным доказательством того, что страны НАТО не готовы к современным вызовам войны, классическая концепция которой не работает не только на суше и в воздухе, но и на море. В свою очередь Украина с 2022 года добилась полного контроля в Черном море, не имея в классическом понимании флота и даже флотилии.

За четыре с лишним года полномасштабной войны Украина, используя возможности безэкипажных катеров (БЭК) и расширяя их различными модификациями, вынудила российский Черноморский флот бежать из Севастополя, сократиться до размеров флотилии и не чувствовать себя в безопасности даже в Новороссийске.

В ночь на 2 марта 2026 г. украинские воздушные ударные дроны и вовсе нанесли в Новороссийске повреждения сразу пяти российским военным кораблям, среди которых был фрегат проекта 11356 стоимостью около $450 млн. Но что самое примечательное – которые Россия сейчас строить не имеет возможности.

После потери ракетного крейсера "Москва" в 2022 году удар по этому фрегату, даже без его полного затопления, стал самым болезненным. Ведь именно фрегаты проекта 11356 создавались не только для того, чтобы запускать крылатые ракеты 3М14 "Калибр" и терроризировать гражданское население, но и как морская ПВО.

Фрегат проекта 11356 имел в распоряжении несколько радарных постов, систему фиксации и сопровождения воздушных целей (ВЦ), с последующим наведением флотской ПВО (тоже под названием "Фрегат"), радары ТК-25 – обеспечивающие радиоэлектронное подавление ВЦ, а также систему управления огнем "Орех", в том числе распознающую низколетящие и малогабаритные объекты.

Но в действительности все это оказалось совершенно бесполезным в условиях хорошо спланированной операции, приведшей к одному из наиболее рекордных поражений морских целей в Черном море – в течение одного удара за весь период полномасштабной войны в Украине.

В свою очередь схожие проблемы на себе ощущают и участники ближневосточной "песочницы".

Ближний Восток как маркер

Начавшаяся 28 февраля операция США и Израиля против Ирана "Epic Fury" в течение менее двух недель полностью лишила ВМС ИРИ значения флота, а в последствие и флотилии. На сегодняшний день военно-морские силы Ирана (как и российский Черноморский флот) – не более чем лодочная станция или судостроительный кружок.

Тем не менее Иран продолжает сопротивление, угрожает минированием Ормузского пролива, атакует воздушными дронами не только соседние страны, но и авианосные ударные группы США.

На вторую неделю проведения операции "Epic Fury" атомный авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США (водоизмещением 97 тыс тонн) был атакован иранским БЭК в зоне ходовой части. Никаких подробностей и официальных заявлений об этой атаке не делалось, но уже 13 марта авианосец взял неспешный курс на выход из региона в сопровождении кораблей охранения.

15 марта USS Abraham Lincoln ВМС США уже находился в районе Омана,или примерно в 1100 км от Ирана, хотя предварительно его зона оперирования была в 350 км от берега ИРИ.

Одновременно атомный авианосец USS Gerald R. Ford также отошел в зону оперирования в южной части Красного моря к побережью в район Джидды.

Официальных сообщений от США относительно причин вывода из зоны боевых действий основной "рабочей лошадки", ну или точнее "рабочей русалки" операции "Epic Fury", которой являлась авианосная ударная группа Abraham Lincoln, до сих пор так и не прозвучало. Хотя очевидно, что потенциального боекомплекта у авианосца еще минимум на две недели и его вывод – это явно не исчерпание ударного потенциала!

То есть, дешевый безэкипажный катер (стоимостью от $100 до $200 тыс.) и вправду вывел из строя молот ударного морского кулака США, построенный в свое время за $4,5 млрд, а сегодня оцениваемый в $7,5 млрд?

Не потопил, разумеется, и потопить настолько большой корабль он не смог бы, но при наличии боевой части массой от 500 кг до 1 тонны даже такой мощный корабль как авианосец Abraham Lincoln уязвим в зоне ходовой части.

Вымирание мозазавров

Война в Украине еще в 2022 году показала, что большие корабли водоизмещением более 1-2 тысяч тонн превратились в пережиток прошлого. Дорогие, уязвимые, неповоротливые и фактически не решающие во внутренних водах, акваториях задач выше тактического уровня.

Все они уничтожаются либо достаточно серьезно поражаются в зоне ходовой части, а также в районе радарных надстроек (чего достаточно как минимум для утраты боеспособности) противокорабельными ракетами, средствами поражения класса воздух-поверхность, а также дешевыми БЭК и воздушными ударными дронами.

Ракетный крейсер "Москва"(стоимость по состоянию на 2022 год оценивалась в $1 млрд) был потоплен двумя ракетами Р-360 ПКРК "Нептун" стоимостью около $1 млн каждая. Выше приведен еще более шокирующий пример соотношения цен средства поражения и цели на примере атомного авианосца Abraham Lincoln.

Конечно, может показаться что для решения стратегических задач в океане и более обширных территориальных водах (а не замкнутых акваториях как Черное море) авианосные ударные группы могут играть решающую роль, но на самом деле – нет.

Если бы обороной Ирана занимались не иранцы и россияне, а украинские специалисты, то Abraham Lincoln вынужден был бы покинуть ближневосточный регион еще до того, как приблизился бы к зоне оперирования. И не факт, что покинул бы.

В ходе своего выступления 17 марта в британском парламенте президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время у украинских военных появится возможность наносить удары посредством морских дронов даже в открытом океане.

Это в значительной степени ухудшает положение России в международных водах – по сути превращая ее военные корабли, а также теневой танкерный флот в абсолютно законную цель в любой точке на мировой карте.

Современный морской бой – это такой же излом стереотипов и классических методичек, навязываемых поколениями, и на сегодняшний день не представляющих какой-либо ценности для изучения. Современная война – это смерть динозавров. Дорогих, энергозатратных, неповоротливых. И против страны с правильно поставленной оборонной стратегией – убыточных и позорных.

Да, страны, привыкшие десятилетиями и поколениями гонять высокотехнологичными истребителями, взлетающими с авианосных платформ, по пустыням бедуинов будут до последнего держаться за фактор авианосца, ракетного эсминца, а прочие – цепляться за фрегаты и крейсеры.

Но начавшая свое формирование в 2022 году новая реальность морского боя вычеркивает эти пережитки прошлого из современной истории, диктуя новые правила и требования к адаптивности.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".