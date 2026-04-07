'Бомбить будут не Белгород и Новороссийск': российский пропагандист устроил истерику из-за украинских ракет, которые могут долететь до Москвы

Российский пропагандист Захар Прилепин эмоционально отреагировал на заявления о потенциальном создании в Украине ракет с дальностью до 850 км. На фоне этого в российском информационном пространстве все чаще звучат опасения по поводу потери преимущества в войне.

Власти РФ рассматривают модернизацию как потенциальное усиление украинских ударных возможностей. Об этом Захар Прилепин заявил в своем Telegram.

Информацию о возможном развитии украинских ракетных технологий распространил совладелец компании Fire Point Денис Штилерман.

"Сейчас ракеты типа "Фламинго" имеют дальность около 300 км, однако уже в ближайшее время этот показатель может вырасти до 850 км. Это теоретически позволяет поражать цели на значительном расстоянии, включая столицу РФ", – заявил украинский бизнесмен.

На этом фоне Захар Прилепин описал сценарий массированного удара по Москве как один из возможных.

Сейчас Украина активно наращивает производство FPV-дронов и формирует комплексную систему их применения. В частности, платформа Delta объединяет разведку, наведение и поражение целей, обеспечивая эффективную работу на расстоянии до 30 км от линии фронта.

Кроме того, российская сторона признает изменение соотношения сил в использовании дронов. На отдельных участках фронта украинские подразделения имеют заметное количественное преимущество.

В то же время экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Россия больше не имеет того преимущества, которое было раньше, а украинские силы демонстрируют прогресс на протяжении последних месяцев.

В целом риторика российских пропагандистов свидетельствует о росте тревоги из-за технологического усиления Украины и возможных последствий этого для глубокого тыла РФ.

Напоминаем, что Украина наращивает собственное производство оружия, в частности, дронов и ракет. Сейчас страна производит более 50% оружия, которое использует на передовой. Причем почти весь украинский арсенал дальнобойного оружия производится отечественными оружейниками.

"Фламинго" – это тот тип дальнобойного оружия, который западные страны поставляют неохотно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о результатах работы программы "Армия дронов.Бонус" за март. Украинские силы ликвидировали и тяжело ранили более 35 тысяч российских военных, а также поразили более 151 тысячи целей. Данные охватывают боевую деятельность за один месяц и базируются на верифицированных материалах.

