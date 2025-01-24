'Борьба продолжается': украинские разведчики уничтожили российскую РЛС вместе с обслугой в Запорожье. Видео

Украинские разведчики уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" в Запорожской области. Вместе с враждебной РЛС, наши защитники отминусовали обслугу и их автомобиль.

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Соответствующим видео поделились в Главном управлении разведки. Оборудование было уничтожено при помощи боражирующего боеприпаса.

"Последний аккорд "Гармони" – разведчики на фронте уничтожили российскую РЛС вместе с обслугой. Воины подразделений активных действий ГУР МО Украины обнаружили на оккупированной территории Запорожской области российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь", – говорится в сообщении.

Как отметили украинские военные, из-за внезапной облачности и сильного ветра в районе выполнения задания первая попытка поражения радара противника не увенчалась успехом. Оккупанты услышав взрыв, решили эвакуировать оборудование от последующего огневого поражения. Они сложили РЛС, погрузили в машину, и уже садились уезжать, но прилетело снова.

"В результате уничтожены и РЛС "Гармонь", военнослужащие ГУР минуснули трех вражеских специалистов радиотехнической разведки и уничтожили их рабочий автомобиль", – написали в ГУР.

Что известно об РЛС "Гармонь"

РЛС 1Л122 предназначены для слежения за воздушной обстановкой, обнаружения и сопровождения различных объектов, как самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и т.д. Аппаратура станций автоматически определяет государственную принадлежность обнаруженного объекта, а также рассчитывает и передает потребителям информацию о параметрах цели.

Напомним, украинские снайперы устроили российскую военную засаду под городом Покровск Донецкой области. Спецназовцам ГУР МО во время успешной операции удалось ликвидировать группу оккупантов. Благодаря меткости снайперов ГУР, а также удачной позиции для ведения огня все четыре солдата РФ получили справедливое наказание за вторжение в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ сожгли российскую технику и ликвидировали "спешившихся" оккупантов в открытом поле. Артиллеристы отработали по скоплению захватчиков, а заключительные удары нанесли пилоты FPV-дронов.

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