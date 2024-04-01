"Борьба продолжается": в Донецке у "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам. Фото
В Донецке возле "Донбасс Арены" активисты движения "Желтая Лента" разместили символы сопротивления россиянам. Украинцы, которые находятся в оккупации и ждут ВСУ, украсили дорогу к стадиону желтыми лентами.
Об этом сообщили в Telegram-канале движения. Патриоты подчеркнули, что будут продолжать сопротивление и демонстрировать оккупантам, что они не желательны на нашей земле.
"Активисты движения "Желтая Лента" украсили дорогу к стадиону желтыми лентами – символом сопротивления наших украинцев, ежедневно показывают рашистам, что борьба продолжается.
После деоккупации мы обязательно встретимся на матче любимой украинской команды на "Донбасс Арене", а пока мы сопротивляемся врагу и ждем ВСУ", – пишут активисты.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Геническе Херсонской области оккупанты все больше опасаются возмездия от украинских партизан. Они стараются ходить по городу без шевронов.
Напомним, ранее в "Атеш" узнали, сколько крылатых ракет X-32 планирует изготовить Россия в 2024 году. Агенты движения проникли на Дубненский машиностроительный завод и получили секретные документы. Согласно полученной информации, Москва требует от предприятия до конца года изготовить 224 крылатые ракеты X-32. Также стало известно, что план, спущенный на 2022 год, выполнить заводу не удалось.
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