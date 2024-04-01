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"Борьба продолжается": в Донецке у "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам. Фото

Иванна Шепель
War
1 минута
3,1 т.
'Борьба продолжается': в Донецке у 'Донбасс Арены' патриоты разместили символы сопротивления оккупантам. Фото

В Донецке возле "Донбасс Арены" активисты движения "Желтая Лента" разместили символы сопротивления россиянам. Украинцы, которые находятся в оккупации и ждут ВСУ, украсили дорогу к стадиону желтыми лентами.

Об этом сообщили в Telegram-канале движения. Патриоты подчеркнули, что будут продолжать сопротивление и демонстрировать оккупантам, что они не желательны на нашей земле.

"Активисты движения "Желтая Лента" украсили дорогу к стадиону желтыми лентами – символом сопротивления наших украинцев, ежедневно показывают рашистам, что борьба продолжается.

После деоккупации мы обязательно встретимся на матче любимой украинской команды на "Донбасс Арене", а пока мы сопротивляемся врагу и ждем ВСУ", – пишут активисты.

"Борьба продолжается": в Донецке у "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам. Фото
"Борьба продолжается": в Донецке у "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам. Фото
"Борьба продолжается": в Донецке у "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам. Фото

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Геническе Херсонской области оккупанты все больше опасаются возмездия от украинских партизан. Они стараются ходить по городу без шевронов.

Напомним, ранее в "Атеш" узнали, сколько крылатых ракет X-32 планирует изготовить Россия в 2024 году. Агенты движения проникли на Дубненский машиностроительный завод и получили секретные документы. Согласно полученной информации, Москва требует от предприятия до конца года изготовить 224 крылатые ракеты X-32. Также стало известно, что план, спущенный на 2022 год, выполнить заводу не удалось.

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