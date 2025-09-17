Борьба продолжается: в ВСУ показали, как уничтожают врага и разрушают его логистику. Видео

Силы обороны Украины продолжают наносить значительные потери оккупантам. С начала 2025 года украинские военные уничтожили более 305 тысяч российских солдат и десятки тысяч единиц техники. В то же время под огнем ВСУ оказалась и логистика врага, что значительно усложняет его поставки.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. В своем обращении он поблагодарил воинов за профессиональную работу на фронте и подчеркнул, что борьба продолжается. По его словам, только с начала этого года армия РФ потеряла более 29 тысяч автомобилей и автоцистерн.

"Силы обороны Украины уничтожают врага: с начала года обезврежено 305 630 оккупантов. В то же время разрушаем и вражескую логистику: в 2025 году уже поражено 29 095 единиц автомобильной техники. Спасибо воинам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!", – написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Реакция и оценки

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 1 млн 95 тыс. военнослужащих. Только за последние сутки украинские воины уничтожили еще две боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня. К этому добавляется и более 300 сбитых дронов различных типов.

Украинские аналитики отмечают, что темпы потерь врага демонстрируют исчерпание его резервов. Уничтожение логистики фактически парализует возможность быстрого подкрепления техникой и боеприпасами.

Потери врага

За время полномасштабного вторжения армия РФ оставила на украинской земле более 11 тыс. танков, 1 217 средств ПВО, 422 самолета и 341 вертолет. Также было потеряно 28 кораблей, одна подводная лодка и 3 718 крылатых ракет.

По оценкам Центра стратегических коммуникаций ВСУ, во время весенне-летней кампании 2025 года российская армия потеряла в среднем 124 военных на каждом квадратном километре захваченной территории. Такая статистика свидетельствует о высокой цене агрессии и неэффективности наступательных действий противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 14 сентября бойцы подразделения "Птицы Мадьяра" и ССО атаковали один из крупнейших НПЗ в России. После попаданий дронов на предприятии вспыхнул пожар.

