'Боремся и победим': Зеленский во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ встретился с партнерами с Запада и поблагодарил воинов

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения России. Глава государства поблагодарил воинов за защиту страны, а также отметил, что война должна завершиться на условиях Украины.

Также президент провел встречи с представителями страна Запада. Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении в Telegram.

Зеленский записал видеообращение с Гостомеля, откуда оккупанты рассказывали о "взятии Киева и Украины за три дня". Но наша страна выстояла и два года спустя встречает друзей и партнеров. Президент отметил, что визит ряда мировых и европейских лидеров в Украину во вторую годовщину полномасштабного вторжения символично и красноречиво описывает путь, который прошла наша страна за эти два года.

По словам главы государства, два года назад миллионы украинцев сделали свой выбор, который соединил людей сначала в очередях в военкоматах, а затем – в одном окопе на линии фронта. Также президент отметил, что миллионы людей остались работать в Украине и приближают победу над российским агрессором.

"Мы стали на 730 дней ближе к победе. Кто-то ждет какого-то прорицателя, что сказал бы, когда она наступит, а миллионы украинцев просто помнят слова Кобзаря: боритесь – поборете! И следуют этому уже 730 дней самоотверженности и отваги. Они закаляются на востоке, на юге и севере, на всех направлениях, где сражаются наши воины. 730 дней стойкости и выдержки. Они стоят сопротивлениями во всех гражданских городах и селах", – отметил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что украинцы верят в высшую справедливость, которая заключается в том, что должен быть единственный финал этой войны – победа.

"Вспоминая, что сделали уже украинцы, знаешь: мы точно сможем. Нам по силам. Нам удастся. И здесь, в этом месте, лучше понимаешь: может не выдержать металл, но не украинцы. Можно сжечь самолет, но невозможно уничтожить мечту. Мечту, с которой 730 дней каждый из нас засыпает и просыпается, с которой засыпаешь ты, вы, все мы, все наши граждане, все украинцы", – сказал президент.

По словам главы государства, любой нормальный человек хочет, чтобы война кончилась. Но каждый украинец хочет, чтобы завершение войны было на условиях нашей страны.

"Именно поэтому у слова "мир" всегда звучит "справедливый". Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина всегда будет стоять слово независимая. Боремся за это. Уже 730 дней нашей жизни. И победим. В самый лучший день нашей жизни. Я благодарю всех наших воинов. Спасибо нашему народу. И всем в мире, стоящим рядом с нами и правдой", – заявил президент Украины.

Напомним, 24 февраля в Киев также прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Высокопоставленные чиновники преследуют цель выразить свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину 24 февраля, во вторую годовщину начала полномасштабной агрессии РФ, прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен. Она заверила, что Европа будет продолжать стоять на стороне Украины и продолжит поддержку, пока наше государство не станет свободным.