Боррель: для ЕС существует только мирный план Зеленского, это позиция всего Союза

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что для ЕС существует только мирный план президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что украинская Формула мира – это позиция всего Союза.

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Такое заявление Боррель сделал во время встречи на саммите НАТО в Вашингтоне. Он также подчеркнул важность продолжения поддержки Украины.

"Для тех, кто жалуется, что поддержка Украины будет только способствовать войне, я им говорю: если мы перестанем поддерживать Украину, война обязательно закончится. И скоро. Но как? Капитуляцией Украины? С марионеточным правительством в Киеве? Украинским народом, раздавленным агрессором ? Так ли мы хотим, чтобы война закончилась? Нет, – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что если партнеры не хотят, чтобы Украина вынуждена была сдаться из-за отсутствия возможностей для продолжения оборонных действий, они должны и дальше поддерживать украинский народ.

"Это позиция Евросоюза. Весь ЕС поддерживает эту позицию. А для Евросоюза нет плана кроме плана Зеленского. Это единственный мирный план для нас, для европейцев", – заявил верховный представитель ЕС.

Следует отметить, что Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности уже с 19 европейскими государствами и Соединенными Штатами. В страны-партнеры вошли Япония, Словения, Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

В четверг, 27 июня, во время Саммита ЕС в Брюсселе Украина подписала гарантии безопасности еще с двумя странами. Соглашения с нашей страной заключили Литва и Эстония.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы конкретные шаги, которые помогут приблизить справедливый и продолжительный мир для украинцев. Глава государства отметил, что это укрепит надежную стабильность для всех стран мира.

Ранее сообщалось, что Украина 25 июня официально начала переговоры по членству в ЕС: начала работу межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Украине придется выполнить целый ряд условий, разделенных на 33 раздела.

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