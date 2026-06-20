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БПЛА пограничников мастерски залетел прямо в открытый люк башни вражеского танка. Видео

Катя Поплюйко
War
1 минута
678
Украинские защитники уничтожают военную технику противника
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Украинские военные продолжают уничтожать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. На этот раз беспилотник наших дронщиков мастерски залетел в люк башни вражеского танка, вызвав пожар.

Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Там также опубликовали видео удачной операции.

Пограничники уничтожили российский танк, спрятанный среди деревьев

Российские захватчики довольно часто маскируют свою технику в лесопосадках и заброшенных зданиях. В одном из случаев оккупанты спрятали бронемашину в лесу, тщательно замаскировав её среди деревьев. Однако "FPV-дрон пограничников "вычислил" вражеский танк в лесу".

БПЛА пограничников мастерски залетел прямо в открытый люк башни вражеского танка. Видео

Беспилотник пограничников-аэроразведчиков мастерски преодолел густые заросли и точно попал в открытый люк башни российской бронемашины.

БПЛА пограничников мастерски залетел прямо в открытый люк башни вражеского танка. Видео

Уже через несколько секунд внутри произошел мощный взрыв, после чего над танком поднялся густой столб дыма.

БПЛА пограничников мастерски залетел прямо в открытый люк башни вражеского танка. Видео

Напомним, операторы дронов Сил специальных операций ВСУ нанесли российским оккупантам болезненные потери в Запорожской области. В результате работы подразделений Middle-strike у врага стало на два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" меньше. В один из ЗРК беспилотники ССО попали, когда его на тягаче перевозили по трассе М-14 возле оккупированного Бердянска в Запорожской области в ночь на 29 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Южно-Слобожанском направлении украинским защитникам удалось уничтожить сразу три значимые вражеские цели, в частности пушку и танк. Результативными действиями отличились пограничники бригады "Гарт".

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