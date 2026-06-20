БПЛА пограничников мастерски залетел прямо в открытый люк башни вражеского танка. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. На этот раз беспилотник наших дронщиков мастерски залетел в люк башни вражеского танка, вызвав пожар.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Там также опубликовали видео удачной операции.

Пограничники уничтожили российский танк, спрятанный среди деревьев

Российские захватчики довольно часто маскируют свою технику в лесопосадках и заброшенных зданиях. В одном из случаев оккупанты спрятали бронемашину в лесу, тщательно замаскировав её среди деревьев. Однако "FPV-дрон пограничников "вычислил" вражеский танк в лесу".

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Беспилотник пограничников-аэроразведчиков мастерски преодолел густые заросли и точно попал в открытый люк башни российской бронемашины.

Уже через несколько секунд внутри произошел мощный взрыв, после чего над танком поднялся густой столб дыма.

Напомним, операторы дронов Сил специальных операций ВСУ нанесли российским оккупантам болезненные потери в Запорожской области. В результате работы подразделений Middle-strike у врага стало на два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" меньше. В один из ЗРК беспилотники ССО попали, когда его на тягаче перевозили по трассе М-14 возле оккупированного Бердянска в Запорожской области в ночь на 29 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Южно-Слобожанском направлении украинским защитникам удалось уничтожить сразу три значимые вражеские цели, в частности пушку и танк. Результативными действиями отличились пограничники бригады "Гарт".

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