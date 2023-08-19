БПЛА SkyKnight: на что способны украинские дроны, которые получили ВСУ. Фото

Украинские военнослужащие получили новый дрон отечественного производства SkyKnight. Беспилотник обладает полезной нагрузкой в 2,5 кг и автоматическим режимом полета.

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К основным преимуществам БПЛА относится высокая скорость и неуязвимость к радиоэлектронной борьбе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В оборонном ведомстве заявили, что дрон SkyKnight уже допущен к эксплуатации в войсках. БПЛА оснащен искусственным интеллектом. Несмотря на высокую скорость дрон достаточно тихий.

Компания-производитель дрона SkyKnight подала свою разработку в Министерство обороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Ведомство сопровождало компанию в процессе оформления требуемой документации.

Стоит отметить, что SkyKnight простой в эксплуатации. Если у военного уже есть навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он усвоит очень быстро. В Минобороны добавили, что на обучение понадобиться всего неделя.

Также отмечается, что, когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме. В это время дроном будет управлять бортовой компьютер. Более того, в случае утраты связи из-за глушения вражескими средствами РЭБ, дрон SkyKnight все равно долетит до определенной оператором цели.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины тестирует новый беспилотник отечественного производства. Испытания БПЛА SpyGun происходят непосредственно в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что компания "Украинская оборонная промышленность" представила серию беспилотных аппаратов оперативно-стратегического уровня "Рубака". Этот дрон способен преодолевать расстояние в 500 км.