Разведчики ГУР тестируют новый украинский беспилотник: что известно о БПЛА SpyGun. Фото

Главное управление разведки Минобороны Украины тестирует новый беспилотник отечественного производства. Испытания БПЛА SpyGun происходят непосредственно в зоне боевых действий.

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Разведывательный комплекс SpyGun состоит из двух дронов и наземной станции управления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинский беспилотник предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать для корректировки огня. Комплекс SpyGun создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.

По информации ГУР, комплекс SpyGun обладает высоким уровнем защиты от помех радиоэлектронной борьбы. Это дает возможность работать на дальности до 50 километров.

Также беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.

БПЛА может находиться в воздухе до 160 минут. Рабочая высота дрона составляет 500-600 метров, а максимальная высота полета может достигать 1500 метров. В ГУР также рассказали, что SpyGun развивает скорость до 90 км/ч, а сбор информации происходит за счет курсовой камеры онлайн и GoPro, запись с которой производится на бортовой носитель.

Напомним, компаничя "Украинская оборонная промышленность" представила серию беспилотных аппаратов оперативно-стратегического уровня "Рубака". Этот дрон способен преодолевать расстояние в 500 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Украина представила разработанный ею ударный морской дрон MAGURA V5. Американский телеканал CNN впервые публично продемонстрировал это оружие вблизи. Это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.