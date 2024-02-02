Брали белые тряпки и шли пешком под обстрелами: из оккупированных окрестностей Авдеевки удалось вывести более сотни человек

Украинская группа "Белые Ангелы" смогла эвакуировать более ста жителей окрестностей Авдеевки, до которых добрались войска РФ. Люди брали тряпки и покидали родные дома под вражескими обстрелами.

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Об этом сообщил в эфире "Радио Свобода" участник эвакуационной группы Павел Дяченко. По его словам, это был "нестандартный случай".

Несмотря на рискованность, "белым ангелам" удалось провести такую операцию без последствий для гражданских.

"Мы понимаем, что полностью обеспечить безопасность невозможно. Тем более, в условиях столь мощной войны и невероятных обстрелов со стороны российских военных. К счастью, все удалось, и люди в сравнительной безопасности", – отметил он.

Представитель группы "Белые Ангелы" добавил, что жители Авдеевки могут выехать, сконтактировав с базирующимися там бойцами ВСУ. Однако это рискованно, ведь так гражданские подвергают опасности и себя, и защитников.

"Это процесс планирования, понимания… Будем пытаться и дальше вывезти как можно больше гражданских", – подчеркнул он.

Дяченко упомянул рассказы авдеевцев, которые говорили, что оккупанты жестоко обращались с местным населением: забрав документы и даже выключенные телефоны, людей согнали в подвал, не давали им сходить в туалет. Кроме этого, российские военные совершали мародерства, бегали по улицам и просто стреляли по окнах, домах.

Национальная полиция уже открыла уголовное производство, правоохранители документируют преступления войск РФ.

Добавим: 31 января глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщал, что в Авдеевке осталось 976 мирных жителей. Из-за постоянных обстрелов в громаде ситуация очень напряженная.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали, как выглядела Авдеевка 30 января. В городе, за который продолжаются ожесточенные бои, практически каждое здание разрушено или повреждено из-за вражеских обстрелов.

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, Авдеевку оккупанты выбрали в качестве "подарка" для Путина до выборов в РФ. Полный контроль именно над этим населенным пунктом могут планировать захватчики, которые с октября не прекращают атак на этом направлении.

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