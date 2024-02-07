Бринк об утренних обстрелах: нельзя терять время, Украине сейчас нужна наша помощь

Украина нуждается в помощи США уже сейчас. Терять время нельзя, заявила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

Призыв помочь нашей стране на английском и украинском языках дипломат опубликовала в Twitter (X) утром в среду, 7 февраля, после очередной массированной воздушной атаки российских военных. Посол застала воздушную тревогу в столице Украины.

Она отметила, что в Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередного массированного ракетного и беспилотного удара ВС РФ.

"Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят нас всех", – написала Бринк.

"Нельзя терять времени. Украина нуждается в нашей помощи для безопасности сейчас", – подчеркнула она.

Напомним, что оккупанты вечером 6 февраля запустили дроны-камикадзе Shahed и ночью подняли в небо стратегическую авиацию. Утром 7 февраля в воздушном пространстве Украины зафиксировали российские крылатые ракеты, также противник применил баллистику.

Согласно официальной информации Генерального штаба ВСУ, Российская Федерация запустила 44 ракеты и 20 БПЛА.

Силами ПВО Украины уничтожены 44 из 64 воздушных целей:

– 26/29 крылатых ракет Х-101/555;

– 3/3 крылатых ракет "Калибр";

– 0/3 баллистических "Искандеров";

– 0/4 ракет Х-22;

– 0/5 ракет С-300.

– 15/20 Shahed.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную российскую атаку 7 февраля. Под ударом вражеских ракет и дронов оказались шесть регионов нашего государства. Есть погибшие и раненые.

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