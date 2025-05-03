Британия отдала Украине все свои САУ AS-90

Британская армия больше не использует 155-мм самоходные гаубицы AS-90 – все они, вероятно, отправлены Силам обороны Украины. Единственный артиллерийский потенциал Великобритании калибра 155 мм теперь поддерживается небольшим парком из 14 САУ Archer.

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Об этом заявил портал Army Technology. Подтверждено, что Киев получил как минимум 32 AS-90 от Лондона.

Всего у Британии было около 80 единиц этой техники, то есть судьба примерно 50 неизвестна (официально правительство не объявляло о дальнейших пожертвованиях AS-90 для ВСУ).

"Учитывая тот факт, что в британской армии нет ни одной действующей AS-90, есть вероятность, что весь парк был передан Украине", – заявили эксперты.

Эту технику заменили более современные Archer. Страна купила их в 2023 году по прямому межправительственному соглашению со Швецией.

Ранее в МО Украины сообщали, что до конца 2024-го Лондон передаст нашей армии больше артиллерии, в частности САУ AS-90.

САУ AS-90 Braveheart – это британская самоходная гаубица 155-мм калибра на гусеничном ходу. Весит 45 тонн, имеет гусеничное шасси с турбодизельным 4-тактным двигателем Cummins VTA903T с жидкостным охлаждением на 660 лошадиных сил. Может развивать скорость 55 км/ч по шоссе и иметь 370 км запаса хода.

Детальнее о том, что известно о старых, но эффективных AS-90, читайте в нашем материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в апреле Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него вошли самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, ракеты системы ПВО IRIS-T, бронетехника и пехотное вооружение.

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