'Враг почувствует это на поле боя': Умеров заявил, что Украина до конца года получит от Британии больше САУ AS-90

Великобритания передаст Украине больше артиллерии, дальнобойного оружия и роботизированных систем. В частности, на поле боя у украинских воинов появится больше САУ AS-90.

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Это вооружение страна передаст еще до конца 2024 года. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с главой британского оборонного ведомства Джоном Хили. Детали переговоров рассказали в Telegram-канале Минобороны в четверг, 10 октября.

По словам Умерова, Великобритания также активно работает над тренировкой и укомплектованием бригад стратегического резерва Вооруженных сил Украины.

Украинский министр подчеркнул, что Великобритания действует на опережение, снабжая воинов Сил обороны Украины необходимыми боеприпасами: артиллерийские, минометные, ПВО, противотанковые мины. "Это пример для других партнеров, ведь своевременные поставки позволяют более эффективно уничтожать врага", – отметил глава минобороны.

Кроме того, Умеров из Хили договорились проработать список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.

"Ключевой вопрос – инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Британия уже вовлечена в производство, но наша задача – расширить эти возможности и нарастить производство в ОПК", – говорится в сообщении министра.

САУ AS-90 Braveheart – это британская самоходная гаубица 155-мм калибра на гусеничном ходу. Состоит на вооружении только Великобритании. Весит 45 тонн, имеет гусеничное шасси с турбодизельным 4-тактным двигателем Cummins VTA903T с жидкостным охлаждением на 660 лошадиных сил. Может развивать скорость 55 км/ч по шоссе и иметь запас хода 370 км.

AS-90 вооружена пушкой 155-мм калибра и длиной 39 калибров. Использует унифицированные в армиях стран НАТО снаряды L15, дальность выстрела составляет 24,7 км. Также может использоваться менее эффективные, но и более дешевые снаряды M107. Вспомогательным вооружением служит 7,62 мм пулемет L7 GPMG.

Как сообщал OBOZ.UA, высшее руководство Великобритании рассматривает возможность отправить в Украину свои миссии с военными инструкторами для подготовки украинских новобранцев.