Британия передала в ООН доказательства поставок грузов из КНДР в Россию – The Guardian

Великобритания предоставила экспертам ООН спутниковые фотографии, фиксирующие поставки грузов из Северной Кореи в Россию. Таким образом, Лондон инициирует официальное расследование торговли оружием вопреки международным санкциям.

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Снимки были сделаны в период с сентября по декабрь 2023 года. Об этом сообщила The Guardian.

Фото показывают, как три российских корабля – "Майя", "Ангара" и "Мария" – загружаются контейнерами в северокорейском порту Наджин. После чего эти суда отправились в российские порты на Дальнем Востоке России.

Отчет Великобритании был предоставлен экспертам ООН после того, как США объявили, что Россия использовала баллистические ракеты из КНДР для обстрелов Украины.

По информации издания, все три корабля, зафиксированных на спутниковых фото, в 2022 году попали под санкции правительства США "из-за их связей с судоходной компанией министерства обороны России "ООО "Оборонлогистика", участвовавшей в незаконном захвате и оккупации Крыма Россией с 2014 года". Также эти суда связаны с частными российскими морскими судоходными компаниями, перевозящими оружие и другую военную технику для нужд России.

Кроме того, два из этих трех кораблей также были идентифицированы в недавнем отчете Royal United Services Institute, освещавшем рост перевозок из Северной Кореи в Россию. Третье судно, по информации NK News, является частью группы коммерческих судов, осуществляющих поставку военной техники и боеприпасов из Северной Кореи в Россию.

Считается, что эти поставки привели к военным ударам по Украине в декабре и январе, в результате которых погибли десятки человек и сотни получили ранения.

Отчет вместе с другими доказательствами от США и других стран был предоставлен группе экспертов ООН по распространению северокорейского вооружения, которая, как ожидается, в следующем месяце опубликует свой первый окончательный отчет.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия активизирует отношения с Северной Кореей в рамках усилий по закупке большего количества артиллерийских боеприпасов из-за границы. Причиной стала нехватка собственных снарядов.

Помимо того, что для Пхеньяна продажи снарядов РФ являются важным источником дохода, КНДР дает свои баллистические ракеты России для проверки их на поле боя в Украине.

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