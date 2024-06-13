Британия предоставит Украине более $300 млн помощи: что известно

В ходе саммита лидеров G7 в Италии премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявил о выделении двусторонней помощи Украине на сумму более $300 млн. Средства будут использованы для поддержки неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизирующих потребностей.

Также в британском правительстве уверены, что крупная финансовая помощь заложит основы для долгосрочного экономического и социального восстановления и реконструкции Украины. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

Сунак подчеркнул, что выделение финансовой помощи демонстрирует международную солидарность Великобритании с Украиной и гибкость в реагировании на насущные потребности, возникшие в результате российской агрессии. По его словам, одной из самых больших проблем является повреждение критической энергетической инфраструктуры, которая пострадала от интенсивной российской ракетно-бомбовой кампании за последние несколько месяцев.

"Мы должны быть решительными в наших усилиях по поддержке Украины и прекращению незаконной войны Путина в этот критический момент. Великобритания остается в авангарде международной реакции, как и была с самого начала. Если мы хотим положить конец этой незаконной войне, мы должны перейти от "столько, сколько потребуется" к "все, что необходимо", – сказал премьер Британии.

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Также в британском правительстве напомнили, что уже выделили Украине почти 12,7 миллиардов фунтов стерлингов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку. Также премьер-министр недавно объявил, что Великобритания отправит самую крупную в истории партию военной техники, призванную помочь отразить российское вторжение на суше, на море и в воздухе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Собеседники обменялись мнениями о дополнительных возможностях для совместных тренировочных миссий и взаимосовместимости сил обороны и безопасности Украины с НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для стран-членов Альянса военная помощь Украине должна стать обязательной. Сейчас эти государства делают добровольные взносы в обороноспособность нашей страны.

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