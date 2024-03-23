Британия предоставит Украине новый пакет помощи на $75 млн: войдет в него

Великобритания объявила, что выделит нашей стране новый пакет военной помощи в рамках Международного фонда для Украины. Его стоимость составит 60 млн. фунтов стерлингов, что составляет около 75,5 млн. долларов.

Об этом сообщило британское министерство обороны в соцсети Х. В ведомстве отметили, что в пакет войдут разведывательные дроны и системы ПВО.

"Новый пакет военной поддержки в размере 60 млн. фунтов стерлингов от Международного фонда для Украины, который администрируется Великобританией, предоставит новые современные беспилотники для поддержки Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении оборонного ведомства Соединенного Королевства.

В министерстве обороны Британии также отметили, что этот новый пакет помощи также включает в себя выделение 20 миллионов фунтов стерлингов (более 25 млн долларов) на системы противовоздушной обороны, которые помогут защитить небо Украины.

Напомним, что 7 марта Великобритания объявила о выделении Украине помощи в размере 325 млн. фунтов стерлингов (около 416 млн. долларов), чтобы обеспечить ВСУ передовыми беспилотниками в течение 2024 года. Финансирование обеспечит нашей стране более 10 000 БПЛА, большинство из которых FPV-дроны, а также 1000 ударных беспилотников, исследованных и разработанных в Великобритании и разведывательных и морских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания рассматривает возможность передачи Украине дополнительных ракет Storm Shadow в обмен на ракеты Taurus от Германии. Лондон не разделяет опасения канцлера Германии Олафа Шольца, что поставки ракет Taurus могут способствовать эскалации конфликта, потому как вариант предлагает "кольцевой обмен" ракетами.

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