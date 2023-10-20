'Бронекапсула выдержала подрыв': украинский 'Новатор' наехал на мину, но экипаж уцелел. Фото

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" во время выполнения боевого задания на фронте наехал на противотанковую мину. Все члены экипажа остались в живых.

Об этом сообщили в Facebook компании "Украинская Бронетехника", являющейся производителем этой машины. Отмечается, что сам автомобиль получил серьезные повреждения, однако бронекапсула выдержала взрыв и сохранила жизнь всем находившимся внутри военным.

Пострадавший "Новатор" уже отправили на ремонт и вернут в строй, как только это станет возможным.

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СБА "Новатор" изготовлен на усиленном шасси Ford 550. Машины укомплектованы радиостанцией, приборами ночного видения, автоматической системой пожаротушения, видеорегистратором специального типа и полуавтоматической системой подкачки шин. Первую партию из 40 автомобилей Вооруженные силы Украины получили в ноябре 2019 года.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с начала полномасштабной войны в Украине от российских атак было повреждено или уничтожено 37 предприятий военно-промышленного комплекса. Государство планирует их восстановить и активно развивать другие предприятия ВПК. Это позволит Украине стать новым центром производства военной продукции в Европе. В проекте бюджета-2024 для таких целей предусмотрено 55,8 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас в Украине активно налаживается работа по собственному производству вооружения. Долгое время эта отрасль не была в приоритете, а сейчас сдвинулась с мертвой точки, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, предприятия ВПК как государственной формы собственности, так и частной формы собственности набирают обороты.

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