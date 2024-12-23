'Бронетехника врага была разбита до того, как высадился десант': украинские воины отбили атаку врага на Курщине. Видео

Подразделения Десантно-штурмовых войск вместе с другими бойцами Сил обороны Украины разбили бронетехнику российских оккупантов в Курской области до того, как высадился вражеский десант. Остальная техника была уничтожена с помощью противотанковых средств, дронов и артиллерии.

Видео дня

Соответствующим видео наши военные поделились в Telegram. Противник с самого утра пытался штурмовать позиции украинских защитников, но им это не удалось.

"Десантники вместе с другими подразделениями успешно отбивают вражеские атаки на Курщине. Так, на кадрах один из многих эпизодов наката вражеской техники с личным составом противника. Враг с самого утра попытался штурмовать позиции украинских воинов, но все атаки были успешно отражены", – говорится в сообщении.

На видео видно, что российскую пехоту военные ВСУ уничтожали в ближайших посадках и укрытиях. А вражеская техника ярко пылала от метких попаданий наших защитников.

Напомним, операторы Сил специальных операций ВСУ показали "охоту" на солдат из Северной Кореи, воюющих на стороне РФ в Курщине. За несколько дней только один экипаж защитников ликвидировал более сотни таких военных. Речь идет как об убитых, так и раненых солдатах из КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия выдает документы военным Северной Кореи, однако они являются фальшивыми. В Командовании Сил специальных операций ВС Украины объяснили, что это делается для того, чтобы скрыть потери солдат КНДР на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!