Бронетехника ВСУ прорвалась за оборонительную линию оккупантов, у 'элитных' войск Путина большие проблемы – ISW

Бронетехника Сил обороны Украины уже действует за последней линии российского оборонного слоя, через который защитники осуществляют продвижение в западной части Запорожья. Они ведут наступательную операцию и к западу и юго-западу от Вербового.

В Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) говорят, что пока не готовы оценить, полностью ли ВСУ прорвали эту оборону оккупантов. В то же время отмечают, что "элитные" войска РФ сейчас испытывают большие проблемы.

Продвижение ВСУ

Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, показывающие, что украинская бронетехника продвигалась к югу от российских противотанковых рвов и препятствий в виде "зубов дракона", которые являются частью трехуровневой обороны. Бойцы ВСУ также вступили в ограниченное сражение непосредственно к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Однако, подчеркивают специалисты, пока неясно, сохранят ли они эти позиции.

"Это первый наблюдаемый случай, когда украинские силы используют бронетехнику за пределами трехуровневой обороны ВС РФ. Ее присутствие за конечной линией нынешнего российского оборонительного слоя указывает на то, что украинцы обезопасили свой прорыв первых двух линий в достаточной степени, чтобы пройти машиной на пролом", – говорят в ISW.

Там не исключают, что ВСУ подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе достаточно, чтобы вывести свою технику вперед к самым мощным российским оборонным сооружениям, а далее остановить их и управлять своей техникой вблизи подготовленных позиций оккупантов.

Такую способность украинских сил аналитики назвали важными признаками прогресса в контрнаступлении. Они добавили: дополнительные геолокационные кадры от 20-21 сентября показывают, что ВСУ также продвигались к западу и юго-западу от Вербового в Пологовском районе Запорожья.

Примечательно, что накануне и издание The Wall Street Journal сообщило о прорыве украинскими воинами основной российской оборонной линии на западе Запорожья с помощью бронетехники. Журналисты ссылались на неназванного украинского офицера, служившего в этом районе.

"Также WSJ указало, что украинские силы продвинулись к краю Новопрокоповки (16 км к югу от Орехова), хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого сообщения по состоянию на эту публикацию", – говорится в сводке.

Проблемы у войск Путина

В то же время аналитики говорят, что российские силы, сейчас обороняющиеся на западе Запорожья, не смогли помешать ВСУ постепенно, но стабильно продвигаться с середины августа.

"ISW постоянно наблюдал за тем, как ВСУ медленно, но регулярно продвигаются в западной Запорожской области, несмотря на передислокацию российскими военными элементов относительно элитных подразделений для усиления российских оборонных операций", – добавляют специалисты.

Они подчеркнули, что еще в середине августа российское командование передислоцировало части 7-й гвардейской горно-десантной и 76-й гвардейской дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в район Работино, чтобы отразить украинские атаки и, возможно, разрядить части 22-й и 45 отдельных бригад спецназа, которые были истощены из-за контратак на украинские наступления в предварительных этапах контрнаступательных операций ВСУ.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 сентября, показывают подразделения 22-й бригады спецназа, действующие западнее Вербового. А это свидетельствует о том, что российское командование тактически опрокинуло ее подразделения 22 для поддержки подразделений ВДВ, уже замеченных в обороне этого района.

"Украинский военный, обороняющийся на юге, рассказал WSJ, что российские войска, защищающие передовые окопы, "некачественные", но их контратакующие штурмовые отряды – более сильные". Его заявления согласовываются с наблюдениями ISW о том, что "элитные" элементы российского спецназа и ВДВ являются основными элементами контратаки в западной Запорожской области", – указали аналитики о проблемах оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что сейчас ВСУ имеют потенциальную возможность, чтобы перерезать сухопутный коридор из России в Крым и для выхода к Азовскому морю. Для этого им нужно выйти к Токмаку, но сначала преодолеть "линию Суровикина", а затем и третью линию обороны оккупантов.

