'Бросили на полигон': мать предателя с Луганщины поплакалась, что вместо работы в тылу россияне хотят отправить его в 'мясной штурм'. Видео

На временно оккупированной Луганщине - новая волна истерики. На этот раз – от матери боевика из Алчевска, которая записала слезное обращение, умоляя "спасти сыночка".

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Женщина поплакалась, что вместо работы в тылу россияне хотят отправить его в "мясной штурм". Соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский.

Предатель в свое время пошел служить "вертухаем" – охранником в местном СИЗО, когда россияне захватили регион. Думал, отсидится в тылу, однако не получилось. Теперь оккупанты решили отправить его в мясной штурм, потому что на фронте не хватает пушечного мяса.

"В оккупированном Алчевске Луганской области мужчин, которые вступили в ряды боевиков ЛНР, но пытались хитро отсидеться в тылу, теперь отправляют в мясные штурмы. Мать одного из таких лузеров записала слезное обращение, в котором рассказывает, как ее сына, служившего вертухаем, теперь отправляют на убой и умоляет о помощи. Женщина очень расстроена. Ведь служить вертухаем было так удобно. А тут вдруг - мясной штурм..." – отметил Казанский.

То, что произошло - закономерно. У российских оккупантов все люди - это расходный материал. Сегодня ты сторожишь заключенных, а завтра сам идешь в штурм - без подготовки, без шансов, без права на возвращение. Теперь россияне используют своих же коллаборантов как пушечное мясо.

"Не понимаю, чем она недовольна? Это тот русский мир, который она так любит. А там всегда так: сегодня ты вертухай, а завтра - сам идешь этапом. Или к стене. Ровно за это вы и воевали", – добавил украинский журналист.

Напомним, российские оккупанты, которые участвуют в боях на Херсонщине, пожаловались, что их бросают на смерть без разведки, поддержки с воздуха и ответа артиллерии. По словам захватчиков, их под ударами украинских дронов заставляют переплывать Днепр на лодках и проводить разминирование собственными телами.

Как писал OBOZ.UA, 4 марта в партизанском движении "Атеш" рассказали, что на Херсонщине оккупанты отказываются идти на штурм островов на Днепре. Они боятся наступать через водоем, ведь предыдущие группы захватчиков не вернулись и до сих пор остаются в водах реки.

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