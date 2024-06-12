'Будь собой': Минобороны запустило сайт для поиска вакансий в ВСУ

Министерство обороны Украины начало социальную рекламную кампанию "Будь собою". Целью этой инициативы является привлечение украинцев в Вооруженные силы Украины, отмечая важность личного вклада каждого гражданина в обеспечение национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В рамках кампании граждане могут присоединиться к ВСУ, выбрав вакансии на сайте army.gov.ua или посетив рекрутинговые центры для получения консультаций.

"Мы убеждены в уникальности каждого украинца и способности внести свою лепту в защиту Родины", – говорится в сообщении.

Кампания уже получила поддержку от бизнеса. Сотни компаний и организаций разместили информационные плакаты с QR-кодом, позволяющим быстро перейти по ссылке и получить всю необходимую информацию о вступлении в ряды Сил обороны Украины.

Министерство обороны призывает всех неравнодушных граждан, бизнесы и организации присоединиться к кампании "Будь собою", помочь распространять информацию и поддержать украинских военных.

"Вместе мы сможем внести весомый вклад в безопасность и стабильность нашего государства", – подчеркнули в МОУ.

Напомним, забронированные от военной службы военнообязанные украинцы имеют право аннулировать повестку, выдаваемую им на улице. Однако это касается случаев, когда ее выписали, когда мужчина забыл дома документы, подтверждающие бронирование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине повестки могут вручать фактически в любой локации и не только сотрудники ТЦК. Но документ будет считаться врученным, если гражданин получил его лично.

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