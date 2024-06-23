Буданов не видит смысла в мирных переговорах, 'иначе военное положение будет продолжаться вечно' – The Philadelphia Inquirer

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что у Украины нет другого выбора, кроме как вернуть все территории, которые были захвачены российскими войсками. По его мнению, если Украина этого не сделает, то вечно будет находиться в состоянии войны, и так называемые мирные переговоры не помогут.

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Об этом он сказав в интервью The Philadelphia Inquirer, опубликованном в воскресенье, 23 июня. Буданов признал, что ситуация на поле боя сейчас сложная, и так, по его мнению, будет еще минимум месяц.

"Хорошая новость заключается в том, что никакого Армагеддона не произойдет. Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет", – заявил руководитель Главного управления разведки.

На вопрос о том, сможет ли Украина удержать Часов Яр на Донетчине, на подступах к которому сейчас идут жестокие бои с российскими оккупантами, Буданов сказал, что воздержится от ответа.

Что касается поставок Силам обороны вооружения от партнеров, глава разведки сказал, что сейчас поставки будут быстрее, чем несколько месяцев назад. Однако потребности Украины очень высоки. "Для нас было стратегически важно возобновить поставки. Тем не менее, остается вопрос объемов", – сказал он.

Буданов считает, что ответом на превосходство России в живой силе являются боевые технологии, в которых Украина стала мировым лидером, заменяя людей на поле боя, когда это возможно, новыми вариантами дронов и радиоэлектронной борьбы.

"Я фанат этого. Я выступаю за это с самых первых дней войны, открыто заявляя, что пока война будет сдерживаться на нашей территории, она не затронет Россию. Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории России, и будем идти дальше, чем больше у нас для этого ресурсов. И Россия начала это чувствовать", – подчеркнул Буданов.

Также он подчеркнул, что захваченный Москвой и превращенный в огромную военную базу полуостров Крым необходимо отрезать от российских поставок.

"Мы должны сделать все, чтобы это реализовать", – сказал Буданов, добавив, что в этом процессе важную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS.

Глава разведки отметил, что оккупанты уже находятся в ловушке в Крыму.

"Они уже в ловушке возле порта Новороссийск. Нам просто нужно добиться того, чтобы все остатки флота были оттеснены на территорию Российской Федерации. В Черном море уже давно нет боевых кораблей", – заявил он.

Буданов высмеивает идею о том, что Москва применит тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой.

"Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какая от этого польза? У нас нет больших концентраций войск, для которых было бы целесообразно такое ядерное оружие. А пробить дыры в наших линиях обороны можно и обычными средствами ведения войны. Кроме того, применение ядерного оружия приведет к большим политическим рискам для Путина", – подчеркнул руководитель украинской военной разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Буданов сказал, что в Украине не сработают ни корейский, ни молдавский, ни немецкий сценарии завершения войны. В случае с агрессией России против Украины необходимо "точку поставить раз и навсегда".