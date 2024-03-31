Буданов о сбитом в РФ Ил-76: никаких тел до сих пор никто не видел, Россия скрывает определенные обстоятельства

После падения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ в январе 2024 года никакой информации о погибших на борту страна-агрессор не обнародовала. Таким образом, остаются открытыми вопросы о количестве и вообще присутствии людей на борту.

Более того, российские террористы обвиняют Украину в сбивании самолета, но сама же РФ никого не допускает к месту падения и не показывает обломков. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, государство-террорист Россия скрывает определенные обстоятельства падения Ил-76. Именно поэтому нет никаких международных экспертов и расследователей.

"Пока тел никто не видел. Это опять же возвращает нас к тому же вопросу: а кто там был, в каком количестве, был ли там вообще и что там на самом деле произошло? Когда Россия говорит, что там все очевидно – Украина сбила, а потом никого не допускает и не показывает ни обломков, ни тел, которые должны показать, чтобы доказать миру, что Украина виновата. Но этого нет", – сказал Буданов.

Напомним, что утром 24 января в Белгородской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Роспропагандисты сразу после авиакатастрофы начали активно распространять заявление минобороны РФ о том, что в самолете якобы были украинские военнопленные.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР подтвердили, что между Украиной и Россией 24 января должен был состояться очередной обмен пленными и украинская сторона выполнила все договоренности. Безопасность украинских пленных должна была обеспечить российская сторона, отметили там.

Кроме того, в ГУР подтвердили, что 65 украинских пленных защитников из списка, ранее опубликованного на российских пропагандистских ресурсах, действительно планировали вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января. Однако правдивых доказательств их гибели во время авиакатастрофы самолета Ил-76М пока нет.

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