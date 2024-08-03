Буданов оценил, есть ли угроза для стран Балтии от России

Страна-террорист Россия представляет потенциальную угрозу странам Балтии. Однако пока в Украине продолжаются полномасштабные боевые действия, РФ не может угрожать другим государствам.

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Сейчас Москва сосредоточена над тем, чтобы захватить Украину. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, российская армия представляет потенциальную угрозу для стран Балтии. В то же время следует понимать, что пока в Украине идет война, РФ не может угрожать другим странам.

"Это постоянная, как говорится, потенциальная угроза и не больше. Пока война в Украине идет, нигде ничего не может быть проблемно от России", – сказал Буданов.

Также он отметил, что на сегодняшний день основной задачей для россиян остается захват и контроль Украины любым путем. При чем минимальная задача оккупантов – это выход на административную границу Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Латвия начала обустраивать фортификационные сооружения вдоль государственной границы со страной-агрессором Россией. Бетонные "зубы дракона", предназначенные для сдерживания бронетехники, появились возле самого восточного латвийского города Зилупе.

Ранее российский диктатор Владимир Путин пригрозил ядерным ударом по странам Запада. Причем таким ударом РФ грозит "малым странам НАТО", в частности, страны Балтии и Восточной Европы.