Буданов оценил, применит ли Путин ядерное оружие, если потеряет Крым

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что российский диктатор Владимир Путин не будет применять против Украины тактические ядерное оружие. По его мнению, этого не произойдет, даже если российские войска потеряют контроль над временно захваченным Крымом.

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Об этом глава ГУР сказал в интервью The Philadelphia Inquirer. Он подчеркнул, что Украине нужно сделать все необходимо, чтобы отрезать Крым от поставок вооружения из страны-агрессора России.

Таким образом войска РФ будут вынуждены перейти к обороне.

Буданов высмеял возможность применения Путиным ядерного оружия и отметил, что знает его реальные характеристики. Также, по мнению главы разведки, России нет смысла использовать на поле боя тактическое ядерное оружие.

"Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какую пользу оно может принести? У нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместным. А пробить дыры в наших линиях обороны можно обычными средствами ведения войны", – сказал он.

Кроме того, использование ядерного оружия привело бы к большим политическим рискам для российского диктатора Путина, уверен Буданов.

Ранее глава ГУР сказал, что незаконно построенный россиянами Крымский мост возможно уничтожить американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Это известное вооружение Украина уже получила от США.

Напомним, что на встрече с главами информагентств 5 июня российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора. Военный преступник заявил, что РФ "может использовать все доступные средства, если ее суверенитет или территориальная целостность будут поставлены под угрозу".

Как сообщал OBOZ.UA, представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что ядерные угрозы России на данный момент являются лишь шантажом. Его кремлевский диктатор Владимир Путин и его пропагандисты используют уже много лет.

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