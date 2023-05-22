"Будет еще оружие для наших воинов": Зеленский анонсировал новые переговоры с партнерами. Видео

Официальный Киев уже работает над организацией последующих международных встреч и переговоров. В первую очередь, они будут нацелены на новые поставки западного вооружения для Вооруженных сил Украины.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время традиционного вечернего обращения к украинскому народу. Он пообещал, что внешняя политика его команды принесет еще больше полезных результатов для Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы уже начали готовить эту и ближайшие недели. Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени – визиты к нам, в наше государство. Будет еще оружие для наших воинов", – заявил президент.

Также он рассказал о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, который должен пройти 11-12 июля 2023 года.

"Еженедельно добавляем содержание для Украины от саммита в Вильнюсе. Мы делаем все, чтобы решение на саммите для нас было таким, какое сработает. Кстати, сегодня важна декларация от Парламентской ассамблеи НАТО. Вещи названы своими именами: четкое признание геноцидом преступлений России против нашего государства, четкое осуждение рашистской идеологии. Это правильная основа и для наших международных организаций", – сообщил Зеленский.

Президент также рассказал о подготовке к нескольким промежуточным мерам безопасности в странах-соседях – наиболее поддерживающих Украину. Он пообещал новые обращения для понимания миром Украины и укрепления наших связей с партнерами.

"Такая наша интенсивная внешняя политика, разные нестандартные форматы, максимум полезного внимания мира к Украине, к нашей защите – будем все это продолжать. Все больше результатов для Украины – ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки – все это обязательно", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент отметил воинов ВСУ, защищающих Украину от российских захватчиков.

"Хочу поблагодарить сегодня всех наших воинов, которые защищают небо. Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра сбито 25 "шахедов". 25 из 25. Отличный результат. И каждое такое сбивание – это спасенные жизни людей, это наша спасенная инфраструктура. Спасибо! Удалось! сбить и часть ракет террористов, но, к сожалению, не все. К сожалению, были попадания. Днепр и Харьков, Одесса и Львов, Киев и Запорожье – все наши города и общины должны получить полноценный воздушный щит. Очень активно работаем над этим вместе с партнерами ", – сказал он.

"Сегодня стоит отметить подразделения ОСУО "Хортица" – наиболее устойчивые и эффективные, наиболее результативные. 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", 214-й отдельный батальон специального назначения... Спасибо вам, воины! Это Бахмутское направление, чрезвычайная сила наших людей. Слава всем нашим воинам, уничтожающим врага! Слава всем, кто бережет наши города от атак террористов! Слава всем, кто ежедневно делает ближе нашу победу! Спасибо всем в мире, кто нас поддерживает! Благодарю вас!" – заявил верховный главнокомандующий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Однако сроки, когда Киев получит самолеты, сколько и какие страны их дадут, остаются неясными.

Для защиты Киева от бомбежек с неба нужно до 50 истребителей F-16 четвертого поколения, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Украина не прекращает переговоры с союзниками по этому вопросу, поскольку его актуальность ежедневно только растет.

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