Будет ли армия РФ наступать в июне: эксперт назвал главные цели окупантов

Как отмечал глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в последнем прогнозе по войне, уже в июне следует ожидать "большого наступления" захватчиков. Военный эксперт, редактор информационного издания Defense Express Валерий Рябых согласен с оценками главы ГУР, но отмечает, что несмотря на наличие политической задачи и "окна возможностей", добиться успеха россиянам будет очень тяжело.

Украинская задача обороны Авдеевки была выполнена: враг понес большие потери и в боевой технике, и в личном составе, отметил для OBOZ.UA эксперт. Но, несмотря на потери, командование захватчиков приняло решение на перегруппировку и подготовку к предстоящим наступательным действиям.

"Враг применяет эту же тактику (мясных штурмов - ред.). Сейчас мы видим, что его основные силы направлены на направление Часов Яр, продолжаются активные боевые действия на Бахмутском, Авдеевском направлениях и вообще по всей линии столкновения, включая юг. Мы видим, что россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая", - заметил Рябых.

Противник пытается развить свой успех на фоне политических процессов в Соединенных Штатах, подчеркнул эксперт.

"В России понимают, что у них есть "окно возможностей" и поэтому пошли на продолжение наступательных операций. Их задача не секрет ни для Украины, ни для наших партнеров, она стоит еще с 2022 года – это захват всей территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей. И желание сделать это скорее связано с тем, что в РФ не исключают – это "окно возможностей" может быть закрыто", – сказал редактор Defense Express.

Однако эксперт уверен, что противник не может наступать эффективно на нескольких направлениях сразу.

"Необходимы усилия для того, чтобы планировать и реализовывать действия, например, на юге. Но они более затратны и потребуют больших ресурсов для противника" – отметил Рябых.

Это же касается и возможного наступления на Харьковскую и Запорожскую область, добавил эксперт. А информация о таком наступлении "является частью информационно-психологической операции", задача которой – ввести в заблуждение и украинцев, и наше военно-политическое руководство.

"Сконцентрировать какие-то крупные группировки войск на том или ином направлении незаметно просто невозможно. С другой стороны, действующие группировки захватчиков на территории Украины оцениваются около 400 тысяч личного состава. Число большое, но его недостаточно для решения всех задач, которые ставит противник", – уверен эксперт.

Будет ли РФ пытаться снова выйти на границы Запорожской и Херсонской области, зависит от того, чего противник достигнет на Донецком направлении. Но есть ли на то силы, риторически спрашивает Рябых. Даже на отдельно взятом Донецком направлении "у противника могут возникать большие затруднения".

"Наиболее вероятно, что противник все же выберет Донецкое направление. Могут ли эти действия противника быть успешными? Теоретически могут, но на практике мы видим, что на этом направлении успехи противника больше тактические. Сейчас, когда Украина сделала ставку на построение укрепленных силовых линий обороны, выполнение такой задачи не будет легким для противника", – уверяет эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия придает особое значение взятию Часового Яра. Враг рассматривает этот населенный пункт как ключ к дальнейшему продвижению по украинской территории. Ситуация в городе и вокруг него действительно сложная, но не критическая – об этом нам рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

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