'Окно возможностей будет': Буданов дал сдержанный прогноз по завершению войны в Украине

Россия в своих мечтах оккупировала всю Украину. Украинцы тоже мечтают о нашем "параде Победы в Москве". Обе мечты имеют мало общего с реальностью, предостерег глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

И хотя глава ГУР осторожно относится к прогнозам, он считает, что Украина в войне с РФ будет обладать "окном возможностей", среди которых не исключается и распад России на мелкие части. Об этом он рассказал в интервью Washington Post.

Как отмечается, в интервью изданию Буданов "обещал перенести бой не территорию России с помощью беспилотников и специальных операций", а также "высмеивал урегулирование путем переговоров в корейском стиле". Имеется в виду так называемый корейский сценарий, когда по результатам переговоров с РФ фиксируется линия разграничения свободной и оккупированных территорий Украины как Южная и Северная Корея соответственно.

Буданов прогнозирует, что Россия начнет "большое наступление" в июне, чтобы попытаться захватить всю Донецкую и Луганскую области, а затем "россияне сосредоточятся на ноябрьских выборах в Соединенных Штатах и их последствиях", надеясь, что переизбранный президент Дональд Трамп сможет ратифицировать их достижения.

В свою очередь Украина планирует новые "трансграничные атаки" с привлечением "российских добровольцев" и с помощью беспилотников.

"Это план, направленный на уменьшение российского военного потенциала. Он охватывает многие аспекты, например, военную промышленность, критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты", – сказал Буданов по поводу целей Украины.

На вопрос, чем закончится эта война, Буданов осторожно ответил, что лично он "не был бы против" возможного распада России на мелкие части, но уточнил, что это пока мечта.

"Эта война будет продолжаться, пока в России этот режим. При следующем режиме все может измениться. Так или иначе, но у Украины будет окно возможностей", - заметил Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп в последнее время несколько раз повторил, что лично он в состоянии "окончить эту войну за один день". Бывший президент ни разу не сказал, как конкретно он мог бы это сделать. По этому поводу Буданов заявил Washington Post буквально: "Я очень уважаю Трампа. Но даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день ".

Ранее в La Repubblica заявили, что в НАТО неофициально обсуждается вариант завершения войны в Украине с территориальными уступками в обмен на немедленное принятие в Альянс. Таким сценарием может воспользоваться Дональд Трамп в случае возвращения к власти в США.

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