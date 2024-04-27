Будет ли продлен американский ленд-лиз для Украины: ответ МИД

Почти два года назад президент США Джо Байден подписал акт о ленд-лизе для Украины, который предусматривал передачу американского оружия через механизмы аренды или займа. Однако он так и не был применен, срок действия документа истек 30 сентября 2023 года, поскольку он был принят только на один бюджетный год. Несмотря на это, украинская сторона на протяжении прошлого года работала над продлением Акта о ленд-лизе и на 2024-й фискальный год.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос OBOZ.UA. Там отметили, что американский ленд-лиз как механизм важен для нашего государства.

"По результатам проведенной работы соответствующее положение было отражено в принятом Палатой представителей Конгресса США 14 июля 2023 проекте закона "Об ассигнованиях на нужды национальной обороны", – сказано в сообщении.

Однако разработанный в Сенате США законопроект "Об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2024 г." не содержит положения о продлении ленд-лиза для Украины на 2024 год. Так произошло из-за того, что проект поправки о продлении его действия не был выставлен на голосование во время принятия законопроекта.

Тем не менее, украинские дипломаты в Штатах продолжают работать в этом направлении.

"Посольство Украины в США продолжает диалог с офисами наиболее влиятельных сенаторов с просьбой о поддержке этой инициативы, в частности уже наработана инициатива сенатора Джона Корнина по продолжению действия Закона о ленд-лизе для Украины на 2025-2026 годы, которая может выглядеть как поправка к одному из законов об ассигнованиях", – отметили в МИД.

Раньше мы писали о том, почему американский ленд-лиз для Украины так и не заработал. Этот документ предусматривал снятие ряда бюрократических ограничений, которые затягивали выделение оружия и военной техники для Украины. Однако вооружение от Штатов поступало бесплатно, поэтому и не было необходимости брать его в аренду или взаймы.

Как сообщал OBOZ.UA, позапрошлой весной власти США одобрили программу продажи оружия Украине по ленд-лизу, однако эти поставки так и не начались. Это объясняют тем, что Киев и без того имеет двухпартийную поддержку, а Конгресс постоянно выделяет средства для пакетов помощи, говорится в материале Politico.

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