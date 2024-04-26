Почему американский ленд-лиз для Украины так и не заработал: в МСЗ дали ответ

Акт о ленд-лизе для Украины, подписанный президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года, предусматривал передачу нашему государству американского оружия через механизмы аренды или займа. Впрочем, с момента принятия Конгрессом США соответствующего закона он так и не был применен – и срок его действия закончился после завершения бюджетного года, 30 сентября 2023-го.

Сейчас же украинские дипломаты работают с американскими законодателями и должностными лицами в направлении продления срока действия Акта о ленд-лизе для защиты демократии на текущий год. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос OBOZ.UA.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что принятый Конгрессом США Акт о ленд-лизе 2022 года Байден подписал 9 мая. Документ предусматривал снятие ряда бюрократических ограничений, затягивающих выделение помощи Украине оружия и военной техники для отражения полномасштабного российского вторжения.

В частности, документ уполномочивал американского президента выделять оборонные изделия для защиты гражданского населения Украины от российской агрессии через механизмы аренды или в долг.

Этот рамочный документ предусматривал, что в течение 2022-2023 фискальных лет президент США мог разрешить правительству Соединенных Штатов предоставлять взаймы или в аренду правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, испытавшим последствия вторжения РФ в Украину, средства обороны с целью укрепления обороноспособности этих стран, способности оградить свое гражданское население от потенциального вторжения или продолжающейся агрессии вооруженных сил РФ.

Условия займа или аренды оборонных средств регламентировались соответствующими законами.

Однако ленд-лиз, подчеркнули в МИД, так и не заработал: брать оружие в аренду или в долг в то время, когда его передавали бесплатно, смысла не было. Ведь "одолжить" США могли исключительно то же, что передавали безвозмездно.

"Посольство Украины в США в течение 2022-2023 годов прорабатывало вопрос введения ленд-лиза с Министерством обороны США. В то же время, учитывая наличие средств на реализацию упомянутых выше грантовых программ безопасности помощи на бесплатной основе, по мнению представителей оборонного ведомства США введение механизма ленд-лиза было нецелесообразно. При этом важно заметить, что ленд-лиз не предусматривал расширение номенклатуры вооружения и военной техники", – уточнили в министерстве.

Украинские дипломаты добавили, что к 10 апреля текущего года общая безопасность помощи США для Украины за время российско-украинской войны, которая началась в 2014-м, достигла более 47 млрд долларов. Из этой суммы 44,2 млрд. долларов было выделено после 24 февраля 2022 года.

"На сегодняшний день Акт о ленд-лизе утратил силу, поскольку был принят только на один бюджетный год, который длился с 01.10.2022 по 30.09.2023. Однако, учитывая, что ленд-лиз как механизм является важным, украинская сторона на протяжении 2023 года работала над продлением Акта о ленд-лизе для защиты демократии на 2024-й фискальный год. По результатам проведенной работы соответствующее положение было отражено в принятом Палатой представителей Конгресса США 14 июля 2023 года проекте закона "Об ассигнованиях на нужды национальной обороны", – рассказали в МИД.

В то же время добавили украинские дипломаты, разработанный в Сенате законопроект "Об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2024 г." не содержит положения о продлении срока действия Акта о ленд-лизе для защиты демократии на 2024-й из-за того, что проект поправки о продлении его действия не был выставлен на голосование при принятии законопроекта.

"Посольство Украины в США продолжает диалог с офисами наиболее влиятельных сенаторов с просьбой о поддержке этой инициативы, в частности уже наработана инициатива сенатора Джона Корнина по продолжению действия Закона о ленд-лизе для Украины на 2025-2026 годы, которая может быть реализована в виде поправки к одному из законов об ассигнованиях", – резюмировали в МИД.

Ранее о том, что Украина работает над тем, чтобы ленд-лиз США продлили еще на год, заявляла посол Украины в США Оксана Маркарова.

Напомним, ранее издание Politico рассказывало, что США готовятся заключить контракты с американскими компаниями на поставку оружия в Украину на $6 млрд. Пакет может быть окончательно сформирован уже в пятницу. Ожидается, что он будет содержать системы ПВО Patriot.

Между тем, в Госдепе США обещают начало предоставления Украине военной помощи уже на этой неделе (до 28 апреля). Там уверены, что американская поддержка поможет укрепить боеспособность сил обороны нашей страны.

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