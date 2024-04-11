'Будет, о чем доложить': Гуменюк объяснила, почему Россия бьет по Украине баллистикой во время массированных атак

Украинская противовоздушная оборона достаточно результативно отражает массированные российские атаки, что не удовлетворяет оккупантов. Поэтому они прибегают к ударам баллистическими ракетами, которые сбить значительно труднее, чтобы было о чем доложить командованию.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что защитники украинского неба понимают тактику россиян.

"То, что армия РФ приобщает к атакам баллистику, как раз подчеркивает то, что они понимают, что наша результативная работа их не удовлетворит. Поэтому им нужна баллистика, которая будет более результативной и будет о чем доложить военно-политическому руководству", – отметила Гуменюк.

Напомним, российская атака на Украину этой ночью продолжалась семь часов. Сначала государство-агрессор совершило пуски дронов-камикадзе типа "Шахед", а затем ударило крылатыми ракетами Х-101/555 и баллистикой. В Харьковской, Запорожской, Киевской и Львовской областях зафиксированы попадания в объекты энергетики. Из-за атаки на Украину Польша снова поднимала в воздух свои истребители.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Войска РФ нанесли по меньшей мере десять ударов по Харьковщине. Под поражением была критическая инфраструктура, начались перебои с энергоснабжением.

– Также поражен объект критической инфраструктуры на Киевщине – там вспыхнул пожар. Кроме этого, под ударом находились объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанция во Львовской области.

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