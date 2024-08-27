'Будет отделение огня от солдат': Сухаревский рассказал, какими могут быть войны в будущем. Видео

По определению, любые беспилотные аппараты – как управляемые, так и автономные дроны – являются роботами. Таким образом все последующие войны будут войнами роботов.

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В этом убежден полковник ВСУ, командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский. По его словам, процесс "отделения огня от солдат" уже идет и в скором будущем он будет завершен.

"По моему субъективному мнению, все последующие войны так называемого пятого поколения будут войнами беспилотных систем. Все государства после этого опыта, после этой войны будут переходить на отделение огня от своих солдат, потому что несоответствующая цена беспилотного комплекса с жизнью солдата", – заметил он.

Сухаревский заверил, что Украина уже воюет по новым принципам, и такого опыта, который уже есть у украинцев, нет ни в одной стране мира.

"С десяток стран отбивали атаку шахедов на Израиль, и они достаточно успешно отбили. Но это лишь одна атака, а сколько таких атак у нас? Кто готов без коалиции, без союза бороться, например, с серией "шахедных" атак, кто готов противодействовать массированным атакам FPV, у кого есть настолько развитый РЭБ, как у нас? И это при том, что канальные связи, частоты всегда меняются, и этот процесс просто непрерывный", – пояснил он.

Однако Сухаревский уверяет, что даже в войне по новым принципам "легкой работы на фронте нет". Остается тяжелой и работа оператора дрона.

"Есть специфика: оператор дрона – это в первую очередь специалист, это ум, это руки и это, скажем так, бессонная и непрерывная работа, работающая на линию фронта, работающая на пехотинцев. И меряться здесь показателями или коэффициентом полезного действия нецелесообразно", – говорит он.

Сухаревский добавляет, что украинский дрон – это не только оружие, изменившее поле боя, но и одна из разновидностей оружия нашей победы. В Украине, по его словам, уже "более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются на фронте".

Как сообщал OBOZ.UA, главным рычагом успеха Украины в боях с российским флотом в Черном море стали именно дроны – беспилотные надводные аппараты Magura, прототип которых создан в киевском гараже. Эти аппараты повредили или уничтожили более 20 российских военных кораблей. Также эффективность показали дроны от СБУ Sea Baby. Именно они нанесли России ключевые удары в битве за Черное море.

Напомним, что во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости украинские войска впервые применили дрон-ракету "Паляница" отечественного производства.

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