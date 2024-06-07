'Будет полезным в будущем': Остин прокомментировал разрешение США наносить удары по России

Министр обороны Ллойд Остин прокомментировал разрешение США наносить ограниченные удары по территории России с использованием американских боеприпасов. Он заявил, что новая политика будет "очень полезна украинцам в будущем".

Об этом сообщает CNN. "Что мы сделали, так это предоставили Украине возможность противостоять огню, стрелять в ответ по тем российским войскам, которые ведут по ним огонь, и иметь возможность вывести из строя их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам", – сказал Остин.

Его комментарии прозвучали через несколько дней после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России (хотя и ограничив целями вблизи границы с Харьковом, где российские силы концентрируют свои усилия) с использованием американских боеприпасов.

Отвечая на вопрос об уменьшении поддержки в США, Остин сказал, что, по его мнению, существует "сильная поддержка Украины" среди обеих политических партий, несмотря на то, сколько времени потребовалось Конгрессу, чтобы принять пакет помощи в области безопасности.

Он также подчеркнул, что в противном случае президент России Владимир Путин скорее всего, не остановится на Украине.

"Украина важна… не только для целей Украины, не только для Европы – она важна для нас и важна для всего земного шара. Итак, мы должны убедиться, что у Путина не будет возможности растоптать Украину, потому что, как сказал президент, есть хороший шанс, почти наверняка, что Путин не остановится на достигнутом. Он продолжит продвигаться вперед в других актах агрессии", – объяснил Остин.

Напомним, что США на днях разрешили Украине ограниченно бить предоставленным оружием по РФ. ВСУ теперь могут перехватывать ракеты и авиацию над территорией РФ, бить по военным целям и вести контрбатарейный огонь с другой стороны границы. Запускать ракеты большой дальности по России, такие как ATACMS, все еще запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что разрешение атаковать военные цели на украинско-российской границе – важный и долгожданный шаг партнеров "в правильном направлении". Однако Украина продолжает работу, чтобы расширить зону применения западного оружия на территории РФ.

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