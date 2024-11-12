Будет работать через приложение Армия+: Зеленский анонсировал разблокирование переводов военных между частями в ВСУ
Кабинет министров Украины ввел прозрачный механизм переводов военнослужащих между воинскими частями Вооруженных сил Украины. Воины, желающие перевестись в другое подразделение, могут сделать это с помощью приложения Армия+.
Не позднее чем через 72 часа после подачи рапорта военный получит через приложение или сообщение о переводе, или отказ с указанием четких причин. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, старт унормированию механизма переводов военных между частями ВСУ дало постановление правительства, принятое 12 ноября.
"Перевод воинов в армии должен быть разблокирован. Только что правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Это касается переводов именно по инициативе воинов", – отметил глава государства.
Президент добавил, что механизм таких переводов разрабатывался Министерством обороны, Вооруженными Силами во взаимодействии с гражданским обществом.
"Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре. Обещанное выполняем", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства также рассказал, как будет работать новый механизм переводов.
"Перевод будут работать через приложение Армия+. 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через Армию+. В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования – понятное решение", – говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что на МОУ возложена обязанность проконтролировать, чтобы этот механизм был на 100% действенным.
"Техническая готовность старта – 15 ноября. Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой – представителями общественных организаций. Спасибо всем, кто работал ради этого решения", – резюмировал глава государства.
Напомним, ранее в Минобороны Украины рассказали, какие функции доступны Армии+ для украинских военных. В октябре обновленная версия приложения уже содержала функцию обучения. На очереди были появление в Армии+ электронного военного билета и информации о социальных услугах и бонусах от бизнесов.
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