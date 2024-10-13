Приложение Армия+ станет настоящим помощником военного: какие новые функции добавят

В Министерстве обороны Украины заявили, что работают над превращением приложения Армия+ в "универсального цифрового помощника военнослужащего". Уже в следующей версии включат функции обучения.

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Далее в приложении появятся электронный военный билет и информация о социальных услугах и бонусах от бизнесов. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Планами по усовершенствованию приложения Армия+ она поделилась во время встречи с американской делегацией, которую возглавил вице-президент Института мира США Уильям Тейлор.

"В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель – сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии", – заявила Черногоренко.

Она также раскрыла некоторые подробности относительно запланированных ключевых обновлений.

Первым, уже в следующей версии приложения, в Армии+ появится обучающий модуль с базовой информацией о военном деле. Он уже согласован с Генеральным штабом ВСУ.

Согласно плану МОУ, в приложении появится цифровой аналог военного билета. Он будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный. Интегрируют в Армия+ также систему бонусов, скидок и социальных льгот для военнослужащих.

Ждут обновления и Резерв+. Там появится инновационный сервис рекрутинга, что облегчит для военнообязанных граждан мониторинг актуальных вакансий в воинских частях.

"Мы стремимся сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным. Чтобы мотивированные люди, решившие добровольно присоединиться к рядам Сил обороны, получили полную картину возможностей службы", – подчеркнула Черногоренко.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что через Армия+ у военнослужащих есть возможность подать электронный рапорт, используя Армию ID своего командира. Это уникальный номер военнослужащего по этой программе. Действующие нормативные документы обязывают командиров передавать указанный ID-номер подчиненным. За отказ же предусмотрена ответственность.