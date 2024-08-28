Уникальный номер военнослужащего в приложении Армия+: в Минобороны объяснили, как работает Армия ID

Военнослужащие Сил обороны Украины могут подать электронный рапорт через приложение Армия+, используя Армия ID своего командира. Это уникальный номер военнослужащего в этой программе.

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Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале 28 августа сообщило, что командир должен передать указанный ID-номер подчиненным. Если же он откажется – это будет нарушением пункта 4 раздела IV Порядка организации работы с рапортами, утвержденного приказом МО №531 от 06.08.2024.

Пресс-служба посоветовала воинам написать на страницу Армии+, если командир не желает делиться своим Армия ID.

В случае, когда военнослужащий непосредственно подчинен командиру воинской части, то рапорт необходимо направлять на Армия ID СЕДО части. Информация о нем есть у делопроизводства.

Детальное объяснение от Минобороны:

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее, анонсируя запуск Армии+, в МО заявили о "шаге в трансформации украинского войска в армию будущего". А президент Владимир Зеленский отмечал, что новое приложение однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины.

– Платформу Армия+ презентовали и запустили 8 августа 2024 года. Она доступна только для военнослужащих, гражданские авторизоваться в приложении не могут.

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