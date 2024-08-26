'Будет стоить россиянам их инфраструктуры': в ОП заявили, что РФ получит ответ на атаку энергетики Украины

Утром понедельника, 26 августа, страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на энергетику Украины. В Офисе президента Украины отметили, что оккупанты не останется без ответа за свои агрессивные действия.

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Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что ни одна атака на украинскую энергетическую систему не останется без ответа.

Украина готова защищать свою энергетику и отвечать на любые попытки уничтожения.

"Желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого, их инфраструктуры", – подчеркнул Ермак.

Стоит отметить, что после ночных взрывов из-за "Шахед", утром они звучали во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях и аварийных отключениях электроэнергии.

Утром 26 августа российская террористическая армия атаковала Полтавскую область. Целью агрессора стал промышленный объект. В результате обстрела пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский указал на невозможность высчитать, сколько еще ракет враг может запустить по Украине, поскольку у России нет четкого постоянного количества ракет, которые бы производились в определенный период. Серийное производство у агрессора не отлажено – у него есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих.

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