'Будут новые транши': США еще раз подтвердили, что продолжат оказывать помощь Украине

США еще раз подтвердили, что продолжат оказывать помощь Украине. В Пентагоне заявили о новых траншах военной помощи для нашей страны.

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Об этом сообщает "Укринформ". В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с руководством Украины.

Такое сотрудничество позволяет определять самые актуальные потребности Вооруженных сил Украины, которые на данный момент активно готовятся к контрнаступлению.

"Мы продолжим поддерживать Украину в сфере безопасности, как и делали ранее. Будут новые транши", – сказал на брифинге спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Он добавил, сказал, что не может вдаваться в детали процесса. Поэтому не уточнил, когда именно будет объявлен следующий пакет военной помощи.

"Соединенные Штаты изначально тесно сотрудничают с украинскими руководством, а также с союзниками и партнерами, чтобы определять, что нужно Украине для защиты суверенитета и возвращения захваченных Россией территорий", – подытожил Райдер.

Отметим, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Штаты уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили наши власти. Речь идет, в частности, о вооружении, необходимом для начала украинского контрнаступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи. Среди прочего туда вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия.

Верховный генерал США в Европе Кристофер Каволи заявил, что накануне операции по контрнаступлению Украина получает все необходимое вооружение от западных партнеров. ВСУ уже получили 98% боевой техники и боеприпасов, обещанных международными союзниками.

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