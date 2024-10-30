Был активным участником Революции Достоинства: на фронте погиб военный медик Антон Шевчук. Фото

Украина потеряла еще одного своего защитника: на фронте погиб военный медик Антон Шевчук с псевдо "Растишка". В свое время он был активным участником Революции Достоинства, а с 2014-го защищал Украину в рядах украинской армии.

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Антон Шевчук спасал жизнь побратимам, в частности, под Дебальцево, дважды был травмирован, но неизменно возвращался к своим, на передовую. О Герое рассказало издание "Новинарня" со ссылкой на друзей и близких Антона Шевчука.

Так, о гибели "Растишки" написала украинская поэтесса и военнослужащая Оксана Рубаняк.

"Хороший, искренний, простой и открытый. Веселый и жизнерадостный. Растишка… Спасибо, что был в моей жизни. За общую службу, за общество. Спасибо за тебя. Ты один из немногих, кого мне будет не хватать", – написала она.

Антон Шевчук был активным участником Революции Достоинства. Как рассказывали в оперативном командовании "Північ", молодой врач присоединился к студенческим акциям еще в конце ноября 2013-го: тогда он стал соорганизатором Первой сотни Майдана, которая впоследствии стала 42-й сотней "Львовские ворота".

И до апреля 2014 года мужчина объединял участие в акциях протеста с работой во Львовской областной больнице.

"Желание присоединиться к протестным акциям усиливалось еще и тем, что старшие коллеги не отпустили меня в столицу во время Оранжевой революции, потому что считали слишком молодым", – вспоминал врач.

Сам он считал, что имеет "мощные бунтарские гены", унаследованные от предков – замученных в Сибири воинов легиона Украинских сечевых стрелков и Украинской повстанческой армии.

Свой позывной Антон Шевчук получил еще на Майдане – из-за мощного телосложения.

Когда Россия начала вторжение в Украину в 2014 году, Антон Шевчук сразу попытался присоединиться к войску, но не попал в первую волну мобилизации. Замысел ему удалось осуществить в мае 2014-го, когда он вступил в ряды 25-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь".

"С августа того года Антон служил в районе Дебальцево. За время пребывания в украинском войске мужчина спас немало побратимов, возглавляя медицинскую роту 59-й бригады и эвакуационно-сортировочное отделение", – отмечает "Новинарня".

Во время первых трех лет на фронте он дважды получил травму, в том числе тяжелое повреждение позвоночника. Однако после восстановления неизменно возвращался к побратимам.

В 2018 году Антону Шевчуку присвоили воинское звание "капитан медицинской службы".

Известно, что на август 2023 года Антон Шевчук занимал должность начальника медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Именно тогда ему объявили "строгий выговор" за призыв к Командованию Медицинских сил заменить некачественные китайские турникеты.

В марте 2024 года Антон Шевчук отпраздновал свою свадьбу.

Когда, где и при каких обстоятельствах погиб "Растишка" – не уточняется.

Прощание с ним состоится во Львове, на Марсовом поле, в четверг, 31 октября. Точное время семья воина сообщит несколько позже.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты убили вице-чемпиона Европы из национальной сборной Украины по гребле. 24-летний Даниил Егоров принял свой последний бой под Нью-Йорком в Донецкой области 28 октября.

Также сообщалось, что на фронте погиб военный из Киевской области Виктор Дерзский. Воин участвовал, в частности, в боях за Бахмут и остров Змеиный.

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